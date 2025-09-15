Suomen miesten koripallomaajoukkue palasi tänään kotimaahan EM-kisoista.

Susijengin lento Riiasta myöhästyi 40 minuuttia MTV Urheilun tietojen mukaan sairastapauksen vuoksi. MTV Uutiset seurasi, kun joukkue lopulta asteli tuloaulaan.

Aplodit raikuivat, kun historialliseen 4. sijaan yltänyt joukkue kirjoitti nimmareita ja otti fanikuvia.

Pelaajista Mikael Jantunen kertoi tunnelmistaan saatuaan nukuttua yhden yön karvaan tappion jälkeen.

– Se oli pettymys ja harmittaa, mutta me vietettiin ilta yhdessä. Tuli tukea ja kannustavia viestejä. Ja kun saavumme tänne, niin täällä on paljon ihmisiä vastassa, niin kyllä se lämmittää.

Susijengin turnaus päättyi eilen pronssiottelussa koettuun tappioon. Kreikka oli parempi pistein 92-89.