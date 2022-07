Kommentti: Taas uusi NBA-supertähti tulossa EM-kisoihin! Susijengikin saa vastaansa hirmuisen joukkueen

Pelatessaan Real Madridissa Euroliigaa Doncic valittiin sekä finaaliturnauksen että koko sarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi. Hän oli 19-vuotias. Pohjois-Amerikassa harva oli kuitenkaan vakuuttunut ”lihavana eurooppalaisena” pidetyn Doncicin potentiaalista. Vasta kolmantena NBA:han varattu Doncic on sittemmin hiljentänyt epäilijänsä. Joka kerta kun hän saa pallon käteensä, katsojalla on lupa odottaa jotain taianomaista. Myös Doncic on tulossa EM-kisoihin.