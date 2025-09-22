Suomen miesten koripallomaajoukkueen hyökkääjä Alexander Madsen palaa Kreikan liigaan. EM-kisoissa alkusyksystä suomalaisia ilahduttaneeseen Susijengiin kuuluvan Madsenin seura on viime keväänä Kreikan liigan puolivälieriin yltänyt A.S. Karditsas.
Madsen matkusti Kreikkaan viikonloppuna. Tositoimiin hän pääsee ensi viikonloppuna Rodoksella, jossa pelataan Kreikan kansallista cupia.
– Oma tavoitteeni alkavalta kaudelta oli saada iso rooli mahdollisimman kovassa sarjassa. Tiesin Kreikan liigan entisestään kovatasoiseksi sarjaksi, ja kun tiedossa oli paljon minuutteja, saatiin aika nopealla aikavälillä pahvi allekirjoitettua, Madsen kertoo tiedotteessa sopimuksestaan.
Madsen pelasi kaudella 2022–2023 Kreikan pääsarjaa ja Mestarien liigaa AEK Ateenan joukkueessa.