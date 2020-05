Liikemiehet ja kodittomat jonottavat leipäjonossa – MTV Uutisten raportti New Yorkista

Yhdysvalloissa koronakriisi on lisännyt ruoka-avustuksen varassa olevia amerikkalaisten määrää. New Yorkin ruoka-avustuspisteillä jonoja riittää naapurustosta riippumatta

Scaravella on pyörittänyt ruoka-avustuskeittiötä Brooklynissa kymmenen vuotta. Koronakriisin aikana jono on pidentynyt joka päivä.

Tuoreen amerikkalaisen tutkimuksen mukaan koronakriisi on pahentanut nälkää myös muualla maassa. Brookings Instituutin ja Yhdysvaltain maatalousministeriön kyselyn mukaan joka viides pienilapsinen perhe on kokenut jo nälkää. Yhdysvaltain työttömyys on kasvanut lähes 15 prosenttiin, mikä on pahin sitten 1930-luvun suuren laman.