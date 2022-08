USA:n suurlähettiläs kertoo, mihin hän Suomessa luottaa: "On lapsellista ajatella, että Venäjän rajasta tulisi päänsärkyä Natolle vasta Suomen jäsenyyden myötä"

Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs Douglas T. Hickey suhtautuu erittäin toiveikkaasti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien toteutumiseen. Hickeyn mukaan jäsenyyksien nopea ja lähes yksimielinen ratifiointi Yhdysvaltain senaatissa lähetti vahvan viestin Venäjän ohella myös Nato-maille siitä, että Suomen ja Ruotsin Natoon liittymisen aika on nyt, eikä "odottamisesta ole hyötyä".

Hän kehuu Turkin, Suomen ja Ruotsin välillä käytyä "hyvää vuoropuhelua", jossa on saavutettu "paljon edistystä". Samaa hän odottaa myös osapuolten loppuviikon tapaamiselta Suomessa.

Hän korostaa, että kaikkien maiden demokraattisia päätöksentekoprosesseja jäsenyyksien ratifioinnin suhteen on syytä kunnioittaa, mutta myös Suomen ja Ruotsin joustamisella on rajansa.

Suomen itäraja oli Naton huoli jo ennen jäsenyyttä

Hickey aloitti tehtävässään Helsingissä toukokuussa ja on päässyt lyhyessä ajassa todistamaan useita yhdysvaltalaissotilaiden vierailuja Suomeen ja harjoittelua yhdessä suomalaisten sotilaiden kanssa. Onko tässä jokin viesti ajalle ennen kuin olemme liittolaisia?

– Ensinnäkin olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että me olemme jo liittolaisia, Hickey aloittaa.

Mitä Yhdysvallat ja Nato sitten odottaa uudelta jäseneltään? Hickey ei sano olevansa huolissaan Suomen osallistumisesta Nato-operaatioihin tai erityisesti toivovansa johonkin osallistumista. Hänen mukaansa tärkeintä on se, että Suomi huolehtii edelleen itse omasta turvallisuudestaan ja valvoo pitkää Venäjän vastaista rajaansa.

Viimeksi mainitun osalta Hickey toteaa, että on hieman lapsellista ajatella, että Suomen ja Venäjän välisestä rajasta olisi tullut Naton päänsärky vasta Suomen liittymispäätöksen myötä.

– Kaikki me olimme siitä jollain tasolla huolissamme, niin te kuin me. Nyt yhteistyö tehostaa toimintaa, Hickey sanoo.

Suomi voi määritellä, miltä Nato-jäsenyys näyttää

Suomen puolustuskyvystä puhuttaessa lähettiläältä uhkaavat ylisanat loppua kesken: yhdet Euroopan voimakkaimmat asevoimat ja uudenaikaisimmat ilmavoimat F-35-hankinnan jälkeen, hieno asevelvollisuusarmeija sekä merivoimat, jotka on nimenomaan suunniteltu ja rakennettu toimimaan Itämeren olosuhteissa.

– Meillä on suuri valtamerilaivasto. Osa aluksistamme ei edes pääsisi joihinkin paikkoihin Itämerellä, Hickey huomauttaa.

– Ilman muuta, ja Suomella on paljon sanottavaa sen suhteen, mitä se tarkoittaa. Suomalaiset ja ruotsalaiset tuntevat tämän Pohjois-Euroopan kolkan paremmin kuin kukaan muu, Hickey korostaa.

Ukrainalaiset päättävät, koska on neuvottelujen aika

Länsimaiden laaja rintama on tukenut Ukrainaa sen jouduttua tasan puoli vuotta sitten Venäjän uuden, laajamittaisen hyökkäyksen kohteeksi. Ylivoimaisesti tärkeintä ja mittavinta on ollut tuki Yhdysvalloista. Pelkkä aseapu rahassa mitattuna on jo yli 10 miljardia dollaria.