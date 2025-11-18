Yhdysvaltain kongressin edustajainhuone äänestää tänään seksuaalirikollinen Jeffrey Epsteiniin liittyvien asiakirjojen julkaisemisesta. MTV Uutiset näyttää tilaisuuden suorana arviolta kello 17 alkaen.

Asiakirjojen julkaisemista ovat vaatineet muun muassa Epsteinin uhrit sekä poliitikot läpi puoluerajojen, mutta myös presidentti Donald Trumpia kannattava Maga-liike, jolle asian tukeminen on osoittautunut tärkeäksi.

Trumpin hallinto on tänä vuonna onnistunut lykkäämään asian käsittelyä, ja esittänyt erilaisia selityksiä sille, miksi asiakirjoja ei pidä julkaista. Se on vain lietsonut kohua asian ympärillä.

Trump kuitenkin kannusti yllättäen viikonloppuna äänestämään julkaisun puolesta. Presidentti sanoi, ettei hänellä ole asian suhteen "mitään salattavaa ja, että on aika siirtyä eteenpäin".

Äänestys alkaa iltapäivällä

Jos edustajainhuone äänestää Suomen aikaan noin 17.00 alkavaksi arvioidussa äänestyksessä asiakirjojen julkistamisen puolesta, siirtyy asia seuraavaksi senaatin ylähuoneeseen käsiteltäväksi.

Jotta lakialoite todella tulisi laiksi, sen pitää edustajainhuoneen hyväksynnän jälkeen saada vielä satajäsenisestä senaatista vähintään 60:n senaattorin ääni.

Tänään järjestettävän äänestyksen läpimenoa pidetään todennäköisenä. Senaatissa taas tilanne on toinen, sillä republikaanienemmistöinen senaatti ei ole velvoitettu välttämättä edes käsittelemään asiaa.