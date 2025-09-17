Julia Navalnaja sanoo laboratoriotestien osoittavan, että hänen miehensä myrkytettiin.
Edesmenneen venäläisen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin vaimo Julia Navalnaja sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan, että Alekseista otetuista näytteistä tehdyt länsimaiset laboratoriotestit osoittivat tämän joutuneen myrkytetyksi.
Navalnaja kertoo, että Navalnyin biologisia näytteitä vietiin ulkomaille analysoitaviksi kahteen erilliseen laboratorioon. Toisistaan riippumattomat laboratoriot päätyivät hänen mukaansa siihen, että Navalnyi oli myrkytetty.
Venäjän hallintoa kritisoinut Navalnyi kuoli Siperiassa vankileirillä epäselvissä olosuhteissa vuonna 2024. Hän suoritti 19 vuoden tuomiota ääriliikkeeksi määritellyn järjestönsä johtamisesta.
Julija Navalnaja on miehensä kuoleman jälkeen noussut Venäjän opposition keulahahmoksi.
Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi keskiviikkona uutistoimisto Reutersin mukaan, ettei hän ole tietoinen Navalnajan väitteistä.
Juttua päivitetty 17.9.25 kello 12.52 ja kello 13.01 lisätiedoin.