Venäjällä sananvapautta rajoitetaan yhä enemmän ja telkien taakse voi joutua jopa vuosien takaisista tapahtumista.
Vladimir Putinin puristuva sensuurinyrkki antaa yhä kapeamman liikkumavaran Venäjällä.
Oppositiomedia Mediazonan mukaan 33-vuotias Aleksei Kuznetsov joutuu kolmeksi vuodeksi pakkotyöhön, koska lahjoitti rahaa nyt jo edesmenneen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin perustamalle korruptionvastaiselle järjestölle (FBK) yli neljä vuotta sitten.
Syyttäjän mukaan elokuussa 2021 Kuznetsov teki 300 ruplan (noin 3 euron) lahjoituksen FBK:lle. Elokuusta 2021 helmikuuhun 2022 hänen tililtään veloitettiin yhteensä 2100 ruplaa (noin 23 euroa).
Rangaistuksesta vähennetään ne kuukaudet, jotka Kuznetsov vietti tutkintavankeudessa ennen tuomion antamista. Tuomioistuimen päätöksellä hän joutuu luovuttamaan 15 prosenttia tuloistaan valtiolle, Mediazona kirjoittaa.