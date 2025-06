Israelin iskut surmanneet satoja Iranissa – kohteena myös sentrifugitehdas

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n ja Israelin asevoimien mukaan Israel on iskenyt jälleen suureen ydinlaitokseen Iranissa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Isfahanissa Iranissa sijaitseva suuri ydinlaitos on joutunut jo toisen kerran Israelin Iraniin tekemien iskujen kohteeksi yhdeksän päivän aikana. Ensimmäinen isku tapahtui 13. tätä kuuta.

Iranilaiselle uutistoimistolle Farsille puhuneen iranilaisen turvallisuusvirkailijan mukaan vaarallisia aineita ei päässyt vuotamaan iskujen seurauksena eikä paikalliselle väestölle aiheutunut vaaraa.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA vahvisti myöhemmin lausunnossaan, ettei Israelin iskun kohteena olleella sentrifugitehtaalla ollut ydinmateriaalia eikä iskulla täten ollut radiologisia vaikutuksia.

Sentrifugeja käytetään uraanin rikastamiseen.

Israelin asevoimat sanoi myös surmanneensa iranilaisen sotilasjohtajan, joka oli keskeinen koordinaattori Iranin ja palestiinalaisen äärijärjestön Hamasin välillä.

Iranilaisen sanomalehden mukaan lauantaina iltapäivällä myös Lounais-Iranin Ahvazissa kuultiin iltapäivällä useita voimakkaita räjähdyksiä. Israelin armeija sanoi iskevänsä sotilasinfrastruktuuriin alueella.

Israelilaisviranomaiset kertoivat lauantaina Pohjois-Israeliin tehdystä lennokki-iskusta, joka ei aiheuttanut henkilövahinkoja.

Israelin iskut ovat surmanneet satoja

Israelin iskut ovat surmanneet kaikkiaan satoja ihmisiä Iranissa, kertoo maan terveysministeriön edustaja viestipalvelu X:ssä.

Hänen mukaansa yli 400 iranilaista on kuollut Israelin aloitettua sotatoimet maata vastaan runsas viikko sitten.

Terveysministeriön mukaan yli 3 000 ihmistä on loukkaantunut.

Ministeriön edustaja sanoo, että valtaosa kuolleista on siviilejä. Iranilaisviranomaiset päivittivät uhrilukua ensimmäistä kertaa sitten viime viikon sunnuntain.

Myös Yhdysvalloissa toimivan ihmisoikeusjärjestö Human Rights Activist News Agencyn (HRANA) tuoreen arvion mukaan kuolleita olisi satoja.

Järjestön mukaan Israelin iskut olisivat surmanneet jo yli 600 ihmistä, joista asevoimien jäseniä olisi yli 160. Lisäksi järjestö on vahvistanut yli 20 surmatun lapsen henkilöllisyyden.

HRANA ei kyennyt määrittämään 230 kuolonuhrin osalta, olivatko he siviilejä vai turvallisuusjoukkojen jäseniä.

Israel aloitti sotatoimet Irania vastaan runsas viikko sitten. Iran on vastannut iskuihin.

NYT: Ajatollah nimennyt seuraajia

Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan Iranin hengellinen johtaja ajatollah Ali Khamenei on nimennyt itselleen seuraajia murhansa varalta.

Kolme iranilaista viranomaislähdettä kertoo lehdelle asiasta. Lähteiden mukaan bunkkeriin sulkeutunut Khamenei on nimennyt kolme mahdollista seuraajaa.

Israelin hallinnon edustajat ovat puhuneet avoimesti halusta surmata ajatollah.

New York Timesin lähteiden mukaan Khamenei on tietoinen siitä, että joko Israel tai Yhdysvallat voisi yrittää salamurhata hänet. 86-vuotias Khamenei pitäisi tällaista kuolemaa marttyyrikuolemana.

Ajatollah on lehden mukaan myös ohjeistanut korkeimman johtajan nimittämisestä vastaavaa hallinnollista elintä päättämään uudesta ajatollahista nopeasti.

Iran : Ydinvoimasta ei luovuta

Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoi lauantaina, ettei Iran aio lopettaa ydinvoiman käyttöä missään olosuhteissa.

Hän kommentoi asiaa Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa käymässään puhelinkeskustelussa, kertoo Iranin valtiollinen uutistoimisto Irna.

Pezeshkian sanoi, että Iran on valmis tekemään yhteistyötä luottamuksen rakentamiseksi rauhanomaisen ydinvoimatoiminnan alalla. Israel on syyttänyt Iranin kehittävän ydinasetta, minkä Iran on kiistänyt.

Aiemmin lauantaina Macron ilmoitti, että Ranska ja muut Euroopan maat aikovat tehostaa neuvotteluja Iranin kanssa. Macron sanoo olevansa vakuuttunut siitä, että suurempi konflikti voidaan välttää.

Ranskan, Britannian ja Saksan ulkoministerit sekä EU:n ulkosuhteiden korkea edustaja kehottivat perjantaina Irania jatkamaan ydinneuvotteluja. Nelikko tapasi Iranin ulkoministerin Sveitsin Genevessä.

Ulkoministerit ja EU:n Kaja Kallas kehottivat Irania palaamaan neuvotteluihin kaikkien osapuolten kanssa, myös Yhdysvaltojen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sen sijaan viittasi perjantaina kintaalla Euroopan pyrkimyksille saada Irania neuvottelupöytään.

– Iran ei halua puhua Euroopalle. He haluavat puhua meidän kanssamme. Eurooppa ei pysty auttamaan tässä, Trump sanoi toimittajille myöhään perjantai-iltana Suomen aikaa.

Trump on sanonut, että Iranilla on enintään kaksi viikkoa aikaa välttää Yhdysvaltain mahdolliset ilmaiskut.

Juttua täydennetty ja päivitetty 21.6.2025 kello 23.59.