Maasta poistuminen ja lentojen järjestäminen herättää huolta Qatarissa olevissa suomalaisissa

Maasta poistuminen ja lentojen järjestäminen ovat herättäneet huolta lähetystöön yhteyttä ottaneissa suomalaisissa.

Suomalaisia ei ole loukkaantunut Qatarissa, kertoo Suomen Dohan-suurlähetystön päällikkö Pekka Voutilainen STT:lle. Voutilaisen mukaan Qatarissa on tällä hetkellä lähes 300 suomalaista ja maanantai-illan tietojen perusteella he ovat turvassa.

Voutilainen kertoo olleensa Suomesta käsin yhteyksissä Qatarin viranomaisiin ja muihin lähteisiin juhannuksen ajan ja sen jälkeen.

Iran iski maanantai-iltana Yhdysvaltojen sotilastukikohtaan Qatarissa. Qatar ilmoitti maan ilmapuolustuksen torjuneen iskun.

Muutamat ihmiset ovat olleet yhteyksissä Suomen Dohan-suurlähetystöön. Voutilaisen mukaan muun muassa maasta poistuminen ja lentojen järjestäminen ovat herättäneet huolta.

– Totta kai meidän ensisijainen huolemme ovat suomalaiset ja lähetystön henkilökunta. Heidän turvallisuutensa on kaikkein tärkeintä, Voutilainen sanoo.

Hän sanoo, että iskujen kohteena ovat kuitenkin Yhdysvaltain tukikohdat, eivät niinkään Qatarin alue tai Dohan kaupunki.

– Toisaalta voidaan samalla sanoa, että Qatar on hyvin voimakkain sanankääntein tuominnut Iranin iskun ja pidättänyt myös itsellään mahdollisuuden vastatoimiin. Qatarilla ja Iranilla on ollut toimivat suhteet, ja heillä on yhteinen maailman suurin kaasukenttä Qatarin ja Iranin välissä, Voutilainen sanoo.

Tilanteen kehittymistä lähitulevaisuudessa on Voutilaisen mukaan vaikea ennustaa. Hänen mukaansa tilanne riippuu pitkälti siitä, millaisiin johtopäätöksiin ja toimenpiteisiin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto päätyy.

