Israel iski Iraniin

Israel on tehnyt iskun Iraniin, kertovat Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ja puolustusministeri Israel Katz.

Netanjahun mukaan Israel kohdisti iskunsa Iranin ydinase- ja ballististen ohjusten ohjelmia vastaan. Hänen mukaansa isku on kohdistettu ainakin Iranin uraanin päärikastuslaitokseen Natanzissa.

Iranin valtiontelevision ja uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtajien mukaan Iranin pääkaupungissa Teheranissa on tapahtunut räjähdyksiä. Iranin valtiontelevision mukaan Teheranissa on kuollut useita ihmisiä.

Katz julisti Israeliin hätätilan. Hänen mukaansa Israeliin odotetaan ohjus- ja lennokki-iskuja.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoitti torstaina, että Israel voi iskeä Iraniin. Hän sanoi kehottaneensa maata pidättäytymään iskusta. Trump on ilmaissut itse haluavansa löytää diplomaattisen ratkaisun Iranin ydinohjelmaa koskevien neuvottelujen kautta.

Maat ovat käyneet huhtikuusta lähtien neuvotteluja Iranin ydinohjelmasta.

Trumpin mukaan hänen koko hallintoaan on ohjeistettu neuvottelemaan Iranin kanssa. Hän kuitenkin lisäsi, että Iranin on ensin luovuttava kokonaan toiveistaan saada ydinase.

Iranilta uraani-ilmoitus eilen

Iran ilmoitti torstaina aikovansa lisätä rikastetun uraanin tuotantoa merkittävästi. Tätä ennen Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA oli todennut maan laiminlyövän ydinmateriaalin valvontaa.

Iran rikastaa uraania tällä hetkellä 60-prosenttisesti. Ydinaseisiin tarvitaan noin 90 prosentin rikastusaste.

Iranin ja Yhdysvaltojen oli määrä jatkaa neuvotteluja ydinohjelmasta tulevana viikonloppuna Omanissa. Kivenä kengässä on ollut juurikin kysymys uraanin rikastamisesta. Yhdysvallat on halunnut kieltää Iranilta kokonaan uraanin rikastamisen, kun taas Iran on pitänyt sitä keskeisenä ydinenergiaohjelmansa kannalta.

Uutispalvelu Axios kertoi paikallista aikaa torstaina, että Trumpin hallinto oli ilmoittanut Israelin hallitukselle, ettei Yhdysvallat aio osallistua suoraan Israelin mahdolliseen sotilaalliseen iskuun Iranin ydinlaitoksia vastaan. Asiasta kertoivat Axiosille yhdysvaltalaiset ja israelilaiset lähteet.

Torstaina Trump sanoi toimittajille, ettei halua Israelin iskevän Iraniin, mutta sanoi iskun voivan "hyvinkin tapahtua".

Uutinen päivittyy.