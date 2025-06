Trump saattaa pian tehdä ennennäkemättömän iskun – tällainen on USA:n jättipommi

Asiantuntijoiden mukaan 13 000 kiloa painava superpommi on ainoa ase, joka voisi tuhota Iranin ydinohjelman maanalaisia kohteita.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on joidenkin lähteiden mukaan jo hyväksynyt suunnitelmat iskeä Iraniin, mutta harkitsee vielä lopullisen määräyksen antamista. Trumpin kerrotaan vielä panttaavan päätöstä nähdäkseen, onko Iran valmis luopumaan ydinohjelmastaan.

Jos Iran ei ydinaseen tavoittelusta luovu, saattaa edessä olla ennennäkemätön isku.

Aseena saattaisi toimia valtava pommi, joka pystyisi tuhoamaan syvälle maan alle kaivettuja ydinlaitoksia. Pommin virallinen nimi on GBU-57E/B Massive Ordnance Penetrator, ja siitä käytetään nimeä MOP.

Asiantuntijoiden mukaan Yhdysvaltain "bunkkerintuhoajapommi" on ainoa ei-ydinase, joka pystyy tuhoamaan Iranin ydinaseohjelman keskeisiä, maan alle piilotettuja kohteita.

GBU-57E/B-pommilla Yhdysvallat pystyisi tiettävästi iskemään 60 metrin syvyydessä sijaitseviin bunkkereihin.AOP

Israelin hallitus väittää Iranin olevan lähellä ydinaseen valmistamista, ja siihen tarvittavan rikastetun uraanin uskotaan valmistuvan syvällä vuoren sisällä Luoteis-Iranissa Fordon laitoksessa, jossa sitä myös Israelin mukaan säilytetään.

Voi porautua 60 metriin

13 000-kiloinen tuhoajapommi on suunniteltu erityisesti maanalaisten bunkkereiden täsmätuhoamiseen. Siitä vain noin viidesosa on räjähdysainetta. Suurin osa pommista on kovaa ja tiheää ainetta, joka on suunniteltu porautumaan syvälle kohteen suojarakenteisiin.

Pommi pystyy porautumaan kineettisen energian voimalla arviolta ainakin 60 metrin syvyyteen. Sen GPS-ohjattu tarkkuuskohdennusjärjestelmä mahdollistaa tarkat iskut maanalaisin kohteisiin.

Massiivisen kokonsa vuoksi pommia voi kuljettaa tällä hetkellä vain Yhdysvaltojen B-2-häivepommikone. Häiveominaisuudella voidaan vaikeuttaa pommikoneen havaitsemista.

Northrop B-2 Spirit on ainoa Yhdysvaltojen lentokone, joka voi kuljettaa MOP-bunkkerintuhoajaa.Credit: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo

"Ei olisi mikään valtava räjähdys"

Uutiskanava ABC Newsin toimittaja ja eläkkeellä oleva eversti Steve Ganyard kertoo, että pommia ei ole vielä koskaan käytetty taistelussa.

– Pommia halutaan käyttää sellaisissa kohteissa kuin Iran tai Pohjois-Korea, sillä yleensä ei tarvita niin syvälle menevää pommia, Ganyard sanoo.

Hänen mukaansa pommi sisältää noin 2 200 kiloa räjähdettä ja se on suunniteltu räjähtämään silloin, kun se saavuttaa maanalaisen kohteensa.

– Se ei olisi mikään valtava [maan päälle näkyvä] räjähdys. Se läpäisisi maanpinnan ja tomua tulisi jonkin verran, mutta ei massiivista pilveä, Ganyard sanoo.

Presidentti Donald Trump sanoi aiemmin tällä viikolla, että Yhdysvalloilla on "täydellinen ja totaalinen" ilmaherruus Iranissa.

Lähteet: TWZ, ABC News, Wall Street Journal, CNN