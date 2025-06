Israel jatkaa kiivaita iskujaan: Trumpilta uhkaus Iranille

Trumpin mukaan Yhdysvallat ei ole ollut mitenkään mukana Israelin iskuissa Iraniin. Iranin mukaan sillä on pitäviä todisteita Yhdysvaltain osallisuudesta.

Israel on jatkanut tänään päivällä iskujaan Iraniin. Iranin median mukaan Israelin iskut kohdistuivat muun muassa kahteen polttoainevarikkoon sekä Iranin puolustusministeriöön kytköksissä olevaan rakennukseen Isfahanissa maan keskiosassa.

Iranilaiset ovat jo päiväkausia hamstranneet polttoainetta peläten Israelin iskujen tuovan mukanaan polttoainepulan.

Israelin armeija kertoi tänään ilmavoimien iskeneen yön aikana yli 80 kohteeseen Iranin pääkaupungissa Teheranissa. Armeijan mukaan kohteina olivat muun muassa Iranin puolustusministeriö, Iranin ydinprojektien päämaja sekä muut ydinohjelmaan liittyvät kohteet.

Iran vastasi Israelin yön ilmasotaan ohjusiskuilla, joissa sai surmansa ainakin kymmenen ihmistä. Lisäksi seitsemän ihmistä oli kateissa.

Israelin keskiosissa Bat Yamin alueella kuoli kuusi ihmistä ja noin 180 haavoittui. Pohjois-Israelissa kuoli viranomaisten mukaan neljä ihmistä.

Iranin ulkoministerin Abbas Araghchin mukaan Israel on iskuillaan ydinlaitoksiin ylittänyt jälleen uuden punaisen linjan. Araghchi syytti YK:n turvallisuusneuvostoa täydellisestä piittaamattomuudesta Israelin toimien suhteen.

Araghchin mukaan Iranilla on pitäviä todisteita siitä, että Yhdysvallat oli mukana Iraniin tehdyissä hyökkäyksissä. Hän ei kuitenkaan yksilöinyt, mitä nämä todisteet olisivat.

Ulkoministerin mukaan hyökkäykset Israeliin päättyvät sen jälkeen kun Israel lopettaa sotilastoimensa islamilaista tasavaltaa vastaan.

– Me puolustaudumme, se on täysin legitiimiä. Tämä on vastaus hyökkäykseen. Jos hyökkäys loppuu, luonnollisesti myös vastauksemme päättyy, Araghchi sanoi ulkomaisten diplomaattien tapaamisessa.

Iranilaismedian mukaan ainakin 128 ihmistä on kuollut Israelin iskuissa Iraniin perjantaina ja lauantaina.

Trump uhkaili Irania

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump puolestaan korosti jälleen, ettei Yhdysvalloilla ei ole mitään tekemistä Iraniin tehtyjen hyökkäysten kanssa.

Samalla presidentti varoitti omistamassaan Truth Social -palvelussa, että Yhdysvaltojen armeija vastaa ennennäkemättömällä tavalla, jos Iran hyökkää millään tavalla Yhdysvaltoja vastaan.

Trumpin mukaan Yhdysvallat pystyisi kuitenkin helposti saamaan sellaisen sopimuksen aikaan Iranin ja Israelin välille, jolla konflikti saataisiin lopetettua.

Israelin armeija puolestaan varoitti tänään iranilaissiviilejä ja kehotti heitä poistumaan kaikkien ydinlaitosten läheisyydestä maassa.

– Oman turvallisuutenne takia pyydämme teitä poistumaan näiltä alueilta välittömästi ja välttämään niille palaamista, kunnes toisin ilmoitetaan. Näiden paikkojen läheisyydessä oleskelu asettaa henkenne vaaraan, sanottiin armeijan edustajan Avichay Adraeen viestipalvelu X:ssä julkaisemassa arabian- ja persiankielisessä viestissä.

CNN: Israelin sotilasoperaatio kestää viikkoja

Israelin sotilasoperaation Iranissa uskotaan kestävän vielä pitkään, jopa viikkoja. Uutiskanava CNN:n haastattelemien israelilaisten ja Valkoisen talon lähteiden mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto ei ole yksityisissä keskusteluissa kritisoinut sotilastoimien aikaikkunaa.

Valkoisen talon lähteen mukaan Trumpin hallinto on tietoinen Israelin suunnitelmista ja tukee niitä.

Israelin viranomaislähteen mukaan konfliktin kesto tulee riippumaan Iranin vastaiskusta.

Netanjahu: Iran maksaa kovan hinnan siviilien kuolemisesta Israelissa

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu uhkaa, että Iran tulee maksamaan kovan hinnan Israelissa kuolleista siviileistä. Netanjahun mukaan kyseessä oli naisten ja lasten harkittu murha.

Juttua päivitetty kello 16.06: Iranilaismedian mukaan ainakin 128 ihmistä on kuollut Israelin iskuissa Iraniin perjantaina ja lauantaina.