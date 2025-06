Trump: Israelin ja Iranin välinen konflikti voi alkaa uudelleen

Israelin ja Yhdysvaltain iskut Iranin ydinlaitoksiin vesittivät luottoa IAEA:han Iranissa.

Presidentti Donald Trump sanoi keskiviikkona, että Israel ja Iran ovat väsyneitä, mutta maiden välinen konflikti voi alkaa uudelleen.

– Olen ollut tekemisissä molempien kanssa ja molemmat ovat väsyneitä ja uupuneita. Ja voiko se alkaa uudelleen? Luulen, että jonain päivänä se voi. Se voi ehkä alkaa pian, Trump sanoi toimittajille.

Iran jäädyttää yhteistyön Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n kanssa, kertoi Iranin valtiollinen televisio keskiviikkona. Parlamentti äänesti jäädyttämisen puolesta sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat iskivät lukuisiin Iranin ydinlaitoksiin.

Israelin ja Yhdysvaltain iskut Iranin ydinlaitoksiin vesittivät luottoa IAEA:han Iranissa.

Iran keskeyttää yhteistyön IAEA:n kanssa kunnes maan ydinlaitosten turvallisuus on taattu, ilmoitti Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf.

– Kansainvälinen atomienergiajärjestö, joka ei suostunut tuomitsemaan Iranin ydinlaitoksiin tehtyjä iskuja vähääkään, laittoi kansainvälisen uskottavuutensa huutokauppaan, hän perusteli.

Päätös vaatii vielä Iranin kansallisen turvallisuusneuvoston hyväksynnän.

IAEA valvoo ydinaseiden leviämistä

IAEA on kansainvälinen elin, joka valvoo vuonna 1968 allekirjoitetun maailmanlaajuisen ydinsulkusopimuksen noudattamista.

Sopimuksen tavoitteena on estää ydinaseiden leviäminen, edistää ydinenergian rauhanomaista käyttöä ja saavuttaa ydinaseriisunta. Sopimukseen on liittynyt suurin osa maailman valtioista. Ydinasevallat Israel, Pakistan ja Intia tosin eivät näin ole tehneet. Lisäksi Pohjois-Korea on vetäytynyt sopimuksesta.

Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola arvioi STT:lle tiistaina, että IAEA:n kontrolli Iranin toimiin ja mahdolliseen ydinohjelmaan katoaisi, jos Iran irtautuu maailmanlaajuisesta ydinsulkusopimuksesta.

– Totta kai eri valtiot pyrkisivät tiedustelulla saamaan selville, mitä tapahtuu, mutta virallista ja oikeutettua valvontaa ei olisi. Mailla sinänsä on oikeus vetäytyä sopimuksesta. Ei siinä ole sen tyyppistä kieltoa.

Ydinsulkusopimuksen ajatuksena on, että valtiolla on oikeus rakentaa ydinvoimaa, mutta samalla valtiot sitoutuvat siihen, että rakentaminen tapahtuu valvotusti ja rauhanomaiseen käyttöön.

– Koko sopimuksen ajatus on, että ydinaseita ei enää leviäisi niiden maiden ulkopuolelle, joilla niitä jo on. Ydinaseiden leviäminen on kaikkien kannalta vaarallista, Juusola sanoi.