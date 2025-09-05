Uros-perustajien petossyyte hylätty

Oulun käräjäoikeus on hylännyt teknologiayhtiö Uroksen kahden perustajan syytteen törkeästä avustuspetoksesta. Kyse oli Tekesiltä 2010-luvulla saaduista miljoonalainoista ja avustuksesta.

Oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan, että he olisivat toimineet tahallisesti Tekesiä harhauttaakseen.

Str / Lehtikuva

Teknologiayhtiö Uroksen perustajat Jyrki Hallikainen ja Tommi Uhari ovat kiistäneet syytteen.

Sittemmin konkurssiin ajautunut Uros sai 2010-luvulla yli kuuden miljoonan euron arvosta tuotekehityslainoja ja avustusta silloiselta Tekesiltä eli nykyiseltä innovaatiorahoituskeskus Business Finlandilta (BF).

Syyttäjän mukaan yhtiön perustajat Jyrki Hallikainen ja Tommi Uhari salasivat Tekesiltä tietoja sekä antoivat sille vääriä tietoja rahat saadakseen. Syyttäjä vaati heille ehdotonta vankeutta.

Käräjäoikeus katsoi, että Tekesille oli jätetty antamatta tietoja ja ilmoitettu vääriä tietoja, kuten syyttäjä sanoi. Oikeuden mukaan asiassa esitetty näyttö ei kuitenkaan riittänyt osoittamaan, että Hallikainen ja Uhari olisivat tahallaan menetelleet syytteen teonkuvauksessa kuvatulla tavalla.

– Koska Hallikaisen ja Uharin syyllistymisestä väitettyyn menettelyyn jää asiassa varteenotettava epäilys, on syyte törkeästä avustuspetoksesta sekä heihin ja Uros Oy:öön kohdistetut muut rikosoikeudelliset vaatimukset hylättävä, oikeus kirjoitti tuomiossaan.

Työllistämispaine aiheutti kiirettä

Uros perustettiin Oulussa keväällä 2011. Sitä ennen Oulun seudulla tärkeä työllistäjä Nokia oli ajautunut kriisiin ja paljon ihmisiä jäi työttömäksi. Kuulusteluissa Hallikainen sanoi, että hänet kutsuttiin Suomeen pelastamaan työttömät insinöörit perustamalla Uroksen.

Käräjäoikeus kiinnitti huomiota siihen, että Uros sai ensimmäisen myönteisen avustuspäätöksen kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä.

– Käräjäoikeus toteaa, että lyhyt aikajänne alustavan liikeidean esittelyn sekä ensimmäisen avustushakemuksen jättämisen ja avustuspäätöksen välillä kuvaa käsillä ollutta kiirettä, kuten puolustus on asiassa esittänyt, tuomiossa sanotaan.

Petosjutun keskiössä oli BF:n väite, että syytetyt salasivat siltä sopimukset, joilla kaikki rahoitetuissa projekteissa syntyvät immateriaalioikeudet myytiin Uroksen luxemburgilaiselle tytäryhtiölle. BF:n mukaan rahoitusta ei olisi myönnetty, jos tämä olisi ollut tiedossa.

Käräjäoikeus piti uskottavana Hallikaisen ja Uharin kertomaa, että he olivat alusta alkaen mieltäneet antaneensa Tekesille riittävän yksilöityä tietoa liiketoiminnan kansainvälisyydestä, siihen oleellisesti liittyvästä immateriaalioikeuksien lisensoinnista ja patenteista vastaavasta Luxemburgissa sijaitsevasta tytäryhtiöstä.

Oikeuden mukaan syytetyt olivat myös yhteneväisesti ja johdonmukaisesti kertoneet, ettei heillä ollut erityistä motiivia antaa vääriä tietoja tai luoda sellaista liiketoimintaa, jossa Uros ei olisi hallinnut siihen liittyviä immateriaalioikeuksia ja tuotot olisivat jääneet ainoastaan ulkomaisiin tytäryhtiöihin.

"Tekes ei puuttunut"

Syytetyt kiistivät myös tavoitelleensa tai saaneensa taloudellista hyötyä asiassa. Molemmat kertoivat, etteivät esimerkiksi olleet koskaan nostaneet Uroksesta palkkaa.

Hallikainen on sanonut, että kaikki saatu rahoitus kului Uroksen liiketoimintaan. Oikeus huomioi senkin, että Hallikainen oli sijoittanut Urokseen omaa pääomaa arviolta 15 miljoonaa euroa, josta pääosan Tekes-avustuksen jälkeen.

Syyttäjän mukaan Hallikainen ja Uhari olivat antaneet Tekesille ilmeisen harhaanjohtavan kuvan Uroksen projekteihin liittyneistä tulo-odotuksista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. Tekes-hakemuksissa Uroksen tulo-odotukseksi vuonna 2015 oli kerrottu 300 miljoonaa euroa ja vuonna 2016 jo 500 miljoonaa euroa. Hakemuksissa kerrottiin myös, että vuonna 2016 Uros työllistäisi 400 ihmistä.

Todellisuudessa Uroksen liikevaihdoksi vuosina 2012–2016 muodostui enimmillään vajaat 3,3 miljoonaa euroa ja työntekijöitä vuonna 2016 oli 27.

Käräjäoikeuden mukaan Hallikainen ja Uhari olivat mieltäneet, että rahoitushakemuksen liitteinä olleet tuotto-odotukset ja yhteiskunnalliset vaikutukset olivat ennusteita.

Oikeus kiinnitti myös huomiota Tekesin rooliin tapahtuneessa.

Oikeuden mukaan Tekes ei ollut puuttunut asiaan, kun sille oli raportoitu Uroksen ennakoitua alhaisemmasta liikevaihdon, tuloksen ja työntekijämäärän kehittymisestä.

Tekes ei ylipäätään ollut ennen vuotta 2019 esittänyt Urokselle patentteihin, yhtiön rooliin, tulo-odotuksiin tai yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyviä kysymyksiä tai pyytänyt lisäselvitystä, vaikka sen olisi viranomaisena pitänyt huolehtia asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä, tuomiossa kerrotaan.

Epäillyn rikoksen tekoaikaan vuosina 2011–2015 Uhari oli yhtiön toimitusjohtaja ja Hallikainen hallituksen puheenjohtaja. Uhari jätti Uroksen vuonna 2018.

BF määräsi Urokselle annetut lainat ja avustukset välittömästi takaisinmaksettavaksi vuoden 2020 lopulla. Alkuvuodesta 2022 Uros asetettiin konkurssiin.

Päivitetty juttua kello 13.42.