Käräjäoikeudelta antaa ratkaisunsa Uroksen miljoonapetosjutussa – syyttäjä vaatii ehdotonta vankeutta

Yhtiön perustajat Jyrki Hallikainen ja Tommi Uhari ovat kiistäneet syytteen.

Oulun käräjäoikeus antaa tänään ratkaisunsa kohuyhtiö Uroksen avustuspetosjutussa. Yhtiön perustajia Jyrki Hallikaista ja Tommi Uharia syytetään törkeästä avustuspetoksesta.

Jutussa on kyse yhteensä yli kuuden miljoonan euron arvoisista tuotekehityslainoista ja avustuksesta, jotka sittemmin konkurssiin ajautunut teknologiayritys sai 2010-luvulla silloiselta Tekesiltä eli nykyiseltä innovaatiorahoituskeskus Business Finlandilta (BF).

Erikoissyyttäjä Ilkka Kalliokuljun mukaan Hallikainen ja Uhari salasivat Tekesiltä tietoja sekä antoivat sille vääriä tietoja rahat saadakseen. Syyttäjä vaatii heille ehdotonta vankeutta. Törkeästä avustuspetoksesta tuomitaan vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta.

Hallikainen ja Uhari ovat kiistäneet syytteen.

Patenttien myynti jutun keskiössä

Jutun keskiössä on BF:n väite, että syytetyt salasivat siltä sopimukset, joilla kaikki rahoitetuissa projekteissa syntyvät immateriaalioikeudet myytiin Uroksen luxemburgilaiselle tytäryhtiölle. BF:n mukaan se ei olisi myöntänyt rahoitusta, jos olisi tiennyt asiasta.

Epäillyn rikoksen tekoaikaan vuosina 2011–2015 Uhari oli yhtiön toimitusjohtaja ja Hallikainen hallituksen puheenjohtaja. Uhari jätti Uroksen vuonna 2018.

Uhari ja Hallikainen sanovat, että Tekes tiesi patenttijärjestelystä ja että konsernin sisällä tehty immateriaalioikeuksien luovutus ei rikkonut sen rahoitusehtoja. Molemmat syytetyt katsovat myös, että syyteoikeus törkeästä avustuspetoksesta on joka tapauksessa jo vanhentunut.

Hurjat tulo-odotukset lässähtivät

Syyttäjä Kalliokuljun mukaan Uhari ja Hallikainen antoivat Tekesille "ilmeisen harhaanjohtavan" kuvan Uroksen projekteihin liittyneistä tulo-odotuksista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Tekes-hakemuksissa Uroksen tulo-odotukseksi vuonna 2015 oli kerrottu 300 miljoonaa euroa ja vuonna 2016 jo 500 miljoonaa euroa. Hakemuksissa kerrottiin myös, että vuonna 2016 Uros työllistäisi 400 ihmistä.

Todellisuudessa Uroksen liikevaihdoksi vuosina 2012–2016 muodostui enimmillään vajaat 3,3 miljoonaa euroa ja työntekijöitä vuonna 2016 oli 27.

Hallikaisen puolustuksen mukaan Uroksen tulo-odotukset tai työllistämisvaikutukset olivat ennuste, joka perustui siihen kokemukseen ja osaamiseen, mitä Hallikaiselle oli siihen mennessä kertynyt.

Uharin mukaan taas ei ollut mitenkään poikkeuksellista, että Tekesiltä rahoitusta saanut yritys ei saavuttanut taloudellisia tavoitteitaan.

Syyttäjä: Motiivina taloudellinen hyöty

Syyttäjän mukaan epäillyn rikoksen motiivina oli Uroksen liiketoimintaan liittyvän taloudellisen hyödyn hankkiminen. Molemmat syytetyt ovat kiistäneet tämän ja nostaneet muun muassa esiin, etteivät missään vaiheessa nostaneet Uroksesta palkkaa.

Puolustus arvosteli oikeudenkäynnissä jyrkästi BF:n toimintaa. Uharin puolustuksen mukaan BF oli jättänyt tutkintapyynnössään poliisille kokonaan mainitsematta rahoitusehtojensa kohdan, jossa juuri käsitellään patenttien luovuttamista ja joka Uharin mukaan osoittaa, ettei asiassa ole syyllistytty rikokseen.

Hallikaisen asianajaja Olli Siponen sanoi Tekesin ehtojen olleen niin epäselviä, ettei hän itsekään täysin ymmärrä niitä. Siponen kyseenalaisti myös Tekesin ymmärryskyvyn.

– Tekes on saanut kaikki oikeat tiedot. Onko Tekes ymmärtänyt saamistaan tiedoista yhtään mitään, se on sitten eri juttu. Mutta Tekes on ammattimainen toimija ja sen pitäisi ymmärtää tiedot, joita sille esitetään.

BF vaatii rahoja takaisin

Business Finland määräsi Urokselle annetut lainat ja avustukset välittömästi takaisinmaksettavaksi vuoden 2020 lopulla. Alkuvuodesta 2022 Uros asetettiin konkurssiin.

BF vaatii nyt rahoja Hallikaiselta ja Uharilta käräjillä. Molemmat ovat kiistäneet BF:n vahingonkorvausvaatimuksen.

Jo rikostutkinnan aikana Oulun käräjäoikeus määräsi Hallikaisen, Uharin ja Uroksen omaisuutta yhteisvastuullisesti vakuustakavarikkoon yli kuuden miljoonan euron arvosta. Tosiasiallisesti takavarikko kohdistui ainoastaan Uhariin, koska vain hänellä oli henkilökohtaista omaisuutta, jota voitiin takavarikoida.

Hallikainen on sanonut, että kaikki saatu rahoitus kului Uroksen liiketoimintaan. Sen lisäksi hän sanoo rahoittaneensa Uros-konsernia vuoden 2021 loppuun mennessä yli 30 miljoonalla eurolla. Hallikaisen mukaan hänellä ei nykyisin enää ole muita tuloja kuin "pieni eläke".