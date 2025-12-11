Poliisilla on tutkittavana lähiviikkojen ajalta lukuisia automurtoja Siilinjärveltä.
Siilinjärven Jukolantiellä tapahtui keskiviikkona 10. joulukuuta kello 23.30 aikaan kaksi automurtoa, joissa tekijän tai tekijöiden mukaan lähti työkoneita ja työvälineitä tuhansien eurojen arvosta.
Poliisilla on tutkittavana lähiviikkojen ajalta lukuisia automurtoja Siilinjärveltä. Poliisi pyytää havaintoja ja vihjeitä, jotka saattaisivat liittyä kyseisiin tapahtumiin. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse 0295415232 tai sähköpostitse vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi