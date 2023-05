Uros keräsi ison rahan sijoituksia ja nyt osa kokee tulleensa huijatuksi – professori vaaran merkeistä: "Silloin kannattaa juosta karkuun"

Professorille yritykseen sijoitus mysteeri

– Minulle se on mysteeri, minulle se on kerta kaikkiaan mysteeri, hän sanoo.

Kysymykset yrityksen tuloista hälytysmerkki

Ketokivi kuitenkin painottaa sen ymmärtämistä, millainen taloudellinen kivijalka yrityksellä on. Kaikesta selvitystyöstä huolimatta sijoittaminen on hänestä tietynlaista vedonlyöntiä.

"Vaikea päästä ulos ilman, että tapahtuu vahinkoa"

C Moren uusi alkuperäisdokumenttisarja Uros – mobiiliruhtinaan tarina on katsottavissa C More -suoratoistopalvelusta 25. toukokuuta lähtien. Dokumentti selvittää erityisesti sitä, millainen mies Jyrki Hallikainen todella oli ja mitä miehen ympärillä tosiasiassa on vuosien saatossa tapahtunut.