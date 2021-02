Urho Kekkosen mukaan nimetty jäänmurtaja irtautui satamasta – tältä näyttää, kun 21 000 hevosvoiman kansallisaarre lähetetään matkaan

Lauantaina Helsinki oli paikoin sankankin sumun peitossa. Arctian operatiivisen johtajan, Hannu Ylärinteen mukaan sumuinen sää ei ole este merenkäynnille – pikemminkin vain haaste näkyvyydelle.

– Normi merenkulkusää, Ylärinne toteaa hymynkare kasvoillaan.

Jäänmurtajat ovat suunniteltu talvisiin olosuhteisiin. Merellä voi kuitenkin tulla haastavia tilanteita luontoäidin tarjoileman säätyypin vuoksi.

– Nämä alukset toimivat huonosti avovedessä vakavuuden takia. Se on olosuhde, joka on vaikea: Jään ja avoveden reunassa, jos on kova aallokko – se on haastavaa, Ylärinne havainnollistaa.

Yli 100-metrisessä aluksessa 21 000 hevosvoimaa

Urho-murtaja irtautui tänään ensimmäistä kertaa tälle talvea Katajanokan satamasta ja lähti kohti itäistä Suomenlahtea.

Kovin räjähtävää lähtöä yli 100-metrisellä aluksella ei voida tehdä, sillä alusta on lämmitettävä aikansa ennen liikkeellelähtöä.

– Urhohan on kiinni kaupunki-infrassa kesäkauden. Meillä on sähköverkko, viemäröinti, kaukolämpö… Ja sitten, kun sitä aloitetaan irrottelemaan ja lämmittämään koneita, hiukan reilu vuorokausi ja alus on lähtökunnossa, Ylärinne kertaa.

Kun köydet irrotetaan satamassa, Ylärinteen mukaan menee joitakin minuutteja siihen, että Urho-jäänmurtajalla on keula kohti määränpäätään.

Kyseessä on neliveto ja kaikkinensa 21 000 hevosvoimaa – Ylärinteen mukaan kansallisaarre.

– Kyllä isosta ja massiivisesta jäänmurtajasta puhutaan. Tämä on sitä raskaan olosuhteen kalustoa. Urho on alus, joka pärjää Itämeren kaikissa jääolosuhteissa, Ylärinne vakuuttaa.

Katso yllä olevalta videolta, miltä mahtipontisen, Suomen vaakunalla ja lipulla varustettu jäänmurtajan lähtö näyttää yläilmoista!

21-henkisellä miehistöllä on lokoisat oltavat

Miehistöä laivalla on kaikkinensa Ylärinteen mukaan 21. Miehistö pitää huolen, että kauppaliikenne pystyy seilaamaan Suomen vesistöillä myös keskellä sydäntalvea.

– Talvimerenkulku on sinänsä koko maalle erittäin arvokasta työtä, ja meillä on arvokas rooli siinä kuljetusketjussa.

Kun jäänmurtaja irtautuu satamasta, se saapuu Ylärinteen mukaan satamaan kymmenen päivän kuluttua.

– Kymmenen päivän päästä meillä on miehistönvaihto, osa miehistöstä aina vaihtuu.

– Henkilöstö tekee töitä niin, että he ovat kolme viikkoa töissä ja sitten on 10 päivän huilijakso, Ylärinne kertaa.

Miehistöllä on Urho-murtajassa lokoisat oltavat, sillä murtajasta löytyy muun muassa vasta uusittu kuntosali, kirjasto, kaksi saunaa ja uima-allas.

– Siellä on todella hyvät isot sisätilat, kaikilla henkilöstössä on omat hienot hytit. Kyllä siellä henkilöstön puolesta on varmasti hyvä olla, Ylärinne kertaa.

Urholla on kirjava ja ainutkertainen historia

Urho on seilannut merillä lähes päivälleen 46 vuotta. Se otettiin käyttöön 10. maaliskuuta vuonna 1975 ja se on nimensä mukaisesti yksi lippulaivoista.

Urho on nimetty Suomen pitkäaikaisen presidentin, Urho Kekkosen mukaan. Presidentti oli 1970-luvun puolivälissä kastamassa mahtialuksen meriliikenteeseen.

Ylärinteen mukaan Urhon historiassa on lukuisia ainutkertaisia tähtihetkiä.

– Historiassa jäänmurtajassa on paljon valtiovieraita vieraillut ihan viime vuosiin saakka ja hyvin haluttu kohde vierailulle.

Ylärinteen mukaan jäänmurtajalla halutaan vaalia sen historiallisia erikoisuuksia ja kansallisperintöä.

Murtajassa on presidentti Urho Kekkosen ja hänen puolisonsa Sylvi Kekkosen kunniaksi rakennettu oma salonkikerros, jota on vaalittu aina näihin päiviin saakka.

– Siellä on isot pöydät ja valkoiset liinat ja ollut omat hytit Urholle ja Sylville. Ne on säilytetty hyvin pitkästi siinä kunnossa, mitä ne ovat aikoinaan olleet.

– Salonkikerros näytetään aina arvovieraille – aluksella on mielenkiintoinen historiassa.