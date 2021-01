Suomi rakentaa 1,3 miljardin sotalaivat Rauman telakalla, jossa on paljon ulkomaalaisia työntekijöitä – näin salaisuuksista huolehditaan

Jo vuosia sitten käynnistetty hanke on suunnittelupöydällä pitkällä, ja laivojen rakentamisen on määrä alkaa Rauman telakalla vuonna 2022.

Hintavien korvettien on tarkoitus soveltua mitä moninaisimpiin tehtäviin.

"Kokoluokka ei ole poikkeava"

Pelkona on ollut, että 114 metriä pitkät laivat ovat sotatilanteessa esimerkiksi helppo maalitaulu vihollisen ohjuksille.

Liimataisen mielestä alusten koosta ei ole syytä olla huolissaan. Neljällä uudella korvetilla on tarkoitus korvata yhteensä seitsemän laivaa, joten korvetteihin on mahduttava paljon tekniikkaa.

– Kokoluokka, huomioiden tämä suorituskyky joka aluksissa on, ei ole poikkeava, Liimatainen sanoo.

Korvettien on toisaalta myös tarkoitus pärjätä kaukaisemmillakin vesillä, kansainvälisessä kriisinhallinnassa. Edeltäjistä esimerkiksi miinalaiva Pohjanmaata käytettiin vuonna 2011 merirosvouksen vastaisessa operaatiossa Somalian rannikolla.

Yli puolet miehistöstä varusmiehiä

– Näitten aseiden käyttöhän on viime kädessä se vakuutus, jonka vuoksi puolustusvoimatkin on olemassa. Eli torjutaan viime kädessä Suomeen kohdistuvia hyökkäyksiä mereltä, Liimatainen sanoo.

Kuhunkin alukseen tulee noin 70 henkilön miehistö, josta hieman yli puolet on varusmiehiä.

Ensimmäinen aluksista on tarkoitus luovuttaa Rauman telakalta merivoimille vuonna 2025, ja kaikkien laivojen on määrä olla täysin käytettävissä vuoden 2028 loppuun mennessä.

"Sotalaivan rakentaminen on oma taiteenlajinsa"

Turun telakka on ollut kädet täynnä muita tilauksia, ja Helsingin telakka ei sopinut rakennuspaikaksi venäläisomisteisuutensa takia.

Työ Rauman telakalla on toimitusjohtaja Jyrki Heinimaan mukaan juuri nyt etenkin erilaisia tapaamisia ja keskusteluja esimerkiksi laitetoimittajien kanssa, "Teamsin tai muiden vastaavien medioiden kautta".

– Kyllä sotalaivan rakentaminen on ihan oma taiteenlajinsa, Heinimaa sanoo.

Työntekijät turvatarkistetaan, tiloihin rajattu kulku

Rauman telakka-alueella on työntekijöitä monista eri kansallisuuksista – suomalaisten lisäksi töissä on esimerkiksi venäläisiä ja virolaisia.

Huolta on pidettävä siitä, ettei rajatulle sotilasyleisölle tarkoitettu tieto aluksia koskien lähde leviämään väärille yleisöille.

– Ensinnäkin kaikki ne, jotka osallistuvat tämän hankkeen piiriin tekemisellään, ovat turvatarkistettuja, olivat he sitten kotimaisia tai ulkomaisia toimijoita, Heinimaa sanoo.

– Tietysti telakka-alueen järjestelyt varmistavat sen, että ainoastaan heillä, joilla on oikeus päästä tiettyihin tiloihin, on mahdollisuus edetä niihin, Heinimaa täydentää.

Sopimusjärjestelyjä ei avata

Uutisoinnin mukaan sopimuksilla on huoltovarmuussyistä varmistettu, että suomalaisyritys pystyy rakentamaan laivat, eikä telakka siirry ulkomaiseen omistukseen ilman, että valtio voisi puuttua asiaa.

– Voin ainoastaan todeta sen, että kun me rakennamme näitä laivoja, niihin liittyvät rahoitusjärjestelyt ovat sellaisia, että me pystymme nämä hankkeet toteuttamaan. Siinä on elementtejä, joista voisi sanoa, että ei mitenkään normaalista liiketoiminnasta poikkeavia, Heinimaa sanoo.