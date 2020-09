Salaiset päiväkirjat: Presidentti Kekkonen kärsi ulkonäöstään ja hiljeni naisseikkailuistaan – ikonisesta suurmiehestä piirretään uusi traaginen kuvaus

Tuikka on kirjoittanut Urho Kekkosesta kaikkiaan kaksi gradua, väitöskirjan sekä useamman kirjan – niin tieteeseen kuin kaunokirjallisuuteenkin kallellaan olevia kirjoja – unohtamatta lukuisia artikkeleita ja Kekkos-täyteisiä luentoja.

– Se on hyvä kysymys. En ole koskaan aiemmin miettinyt sitä. Kekkonen on vieläkin myyttisempi hahmo, sillä hän on mennyt Suomen kanssa sisällissodasta aina tietokoneaikaan.