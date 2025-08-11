Ura ohi: SM-liigan sensaatiomestarin ilmiöpelaajalta iso päätös – "En voi enää lähteä"

Suomen mestari ja entinen TPS-kapteeni Marko Virtala on päättänyt lopettaa pitkän ja loppua kohden maisemanvaihdosten myötä hyvinkin värikkääksi muodostuneen jääkiekkouransa. Virtala kertoo päätöksestään MTV Urheilulle.

– En ollut tästä vielä julkisesti sanonut, mutta kyllä se oli selvillä jo kauden päättymisen aikaan, että ura loppuu, Virtala sanoo MTV Urheilulle.

– Kuukausi sitten tuli vielä perheenlisäystä, alkoi olla aika selvää, että en voi enää lähteä reissuun. Ennestään jo kaksi lasta kotona. Olin aina yksin reissussa, kun vanhemmat lapset kävivät Suomessa koulua ja puolisolla on täällä työt, Raisioon asumaan asettunut ja nykyään lannoitetehtaalla työskentelevä Virtala avaa.

Huhtikuussa 40 vuotta täyttänyt Virtala vietti uransa kymmenen viimeistä kautta ulkomailla. Lukon junioriputkesta Mestiksen kautta SM-liigaan ponnistanut Virtala kiekkoili Suomen pääsarjassa Lukossa ja TPS:ssä 354 ottelua.

Turussa Virtala muistetaan ennen kaikkea yllätysmestaruuskevään 2010 tiimoilta. Virtala muodosti ilmiöksi nousseen TPS:n "Hokki-ketjun" yhdessä Antti Erkinjuntin ja Jarkko Hattusen kanssa.

– Jonkin verran pidetään vieläkin yhteyttä. Hienoja muistoja, ollaan hyviä kavereita edelleenkin. Siinä ketjussa kemiat kohtasivat kyllä kentällä ja sen ulkopuolella. Terveiset pojille, siinä on hienoja miehiä.

Vasta kevään 2010 siirtorajalla Raumalta Turkuun siirtynyt Virtala pelasi loistavat pudotuspelit ja iski tuolloin 15 otteluun 10 tehopistettä. Tuore ex-kiekkoilija kertoo siirron taustoilta mielenkiintoisen tarinan. Loistoliikkeeksi osoittautunut seuravaihto nimittäin epäilytti Virtalan luottohenkilöä kovasti.

– Olimme Lukon kanssa vetäneet hyvän alkukauden, mutta rooli jäi pieneksi. Agentti sitten varoitteli, että kannattaako lähteä, jos otatte mestaruuden Lukon kanssa. Sitä päätöstä on kiva muistella, Virtala nauraa.

Mainittakoon tässä yhteydessä, että juurikin sensaatiomestaruuteen matkannut TPS pudotti Lukon puolivälierissä suoraan voitoin 4–0.

Suikkaselle suitsutusta

Virtala voitti Suomen mestaruuden tutun miehen alaisuudessa, sillä Kai Suikkanen oli käskyttänyt kiekkoilijaa jo aiemmin Hokissa, jossa aiemmin mainittu nelosvitja voitti Mestiksen mestaruuden keväällä 2007.

– Hän todella merkittävä hahmo urallani. Hän uskoi minuun. Edelleen olemme tekemisissä. Hän oli Italiassakin vielä kauden verran valmentajani. Tutustuimme myös vapaa-ajalla. Hän on hieno tyyppi, arvostan kovasti Suikkasta.

Virtala edusti TPS:ää mestaruuden jälkeen viisi täyttä kautta ja toimi myös kahteen otteeseen seuran kapteenina. Mustavalkoisten taival oli synkkä noiden vuosien aikana. TPS jäi neljästi pudotuspelien ulkopuolelle. Ajanjakson ainoa playoff-visiitti pysähtyi sekin jo 1. kierrokselle.

– Ne pelivuodet olivat kyllä henkisesti raskaita. Meillä oli useampana vuonna joukkue, jolla olisi voinut menestyä. Palaveria palaverin perään, että mikä on. Se oli samalla kyllä todella opettavaista aikaa, että oppi sietämään vastoinkäymisiä.

"Tähän on kiva lopetella"

Suomi jäi taakse kaudella 2015–2016. Kokemuksia kertyi sittemmin Kazakstanista, Tanskasta, Ranskasta ja ennen kaikkea Italiasta, jossa Virtala pelasi myös viimeiset kolme vuotta.

– Mikäs sen parempaa, kuin olla ulkomaalaisena isossa roolissa ja kantaa vastuuta. Samalla näki maailmaa. Vuodet olivat hienoa aikaa, ei siitä mihinkään pääse.

Ura päättyi keväällä Italian kakkostason mestaruuteen Kaltern/Caldaron paidassa. Mestarijoukkueen päävalmentajana toimi veli Teemu Virtala.

– Ei olisi voinut paremmin mennä. Veljen ensimmäinen päävalmentajakausi vielä. Tähän on aika kiva lopetella, Virtala päättää.