Sportin ja Ässien välinen SM-liigaottelu päättyi dramaattisesti Ässien niukkaan 2–1-voittoon.

Sport johti ottelua 1–0, mutta Ässät käänsi pelin edukseen. Ottelun dramaattisin hetki nähtiin pelin viimeisellä sekunnilla, kun Sport sai kotiyleisönsä suureksi riemuksi kiekon maaliin.

Maali tarkistettiin kuitenkin vielä videolta ja vaasalaisyleisön suureksi järkytykseksi osuma hylättiin.

– Kiekko pelataan maaliin maalivahdin polvisuojan alta. Ei maalia, päätuomari Anssi Salonen viestitti yleisölle.

Tuomaripäätös sai yleisön raivostumaan ja turhautuneimmat katsojat heittivät jäälle tavaraa, mutta protestoinnilla ei ollut vaikutusta lopputulemaan.

Sportin urheilujohtaja Ari-Pekka Pajuluoma pyysi lehdistötilaisuudessa selitystä tuomille erotuomarivalmentaja Sami Seppälältä.

– Kävin äsken tuomareiden kanssa juttelemassa. Anssi Salosella oli jo kentällä näkemys, että maalivahti on peittänyt kiekon polvisuojan alle ja peitetty kiekko lyödään maaliin. Se hylättiin kentällä ja sama tuomio tehtiin myös videolla, Seppälä selventää.

Katso kohutilanne pääkuvan videolta.

Ässät vankisti voittonsa myötä asemaansa SM-liigan kärjessä.