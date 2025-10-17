HPK:n Cameron Wright, Ilveksen John Nyberg ja Lukon Aarne Intonen ovat joutunut jääkiekon SM-liigan kurinpitodelegaation syyniin.
Wright löi kyynärpäällä Kärppien Marcus Björkiä kasvoihin perjantain kierroksella (video yllä). Nyberg huitaisi puolestaan poikittaisella mailalla TPS:n Lukas Wernblomia (video alla).
0:32Ilveksen John Nybergin poikittainen maila poiki suihkutuomion. Tilanne näkyy kuvan alalaidassa.
Molemmille tuomittiin jäällä viiden minuutin jäähy ja pelirangaistus.
Lukon Intonen löi poikittaisella mailalla KooKoon Kim Nousiaista. Hän sai tilanteesta kahden minuutin jäähyn väkivaltaisuudesta.