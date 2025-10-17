Jyväskylän JYP katkaisi SaiPan komean voittoputken, kun se haki Lappeenrannasta 2–1-jatkoaikavoiton.

SaiPa avasi maalihanat jo kolmen ja puolen minuutin jälkeen Saku Salmisen osumalla.

JYP onnistui rynnistämään tasoihin vain 11 sekuntia ennen päätössummeria, kun konkarihyökkääjä Juuso Puustinen iski kiekon maaliin.

Jatkoajalla sankariksi nousi JYP-puolustaja Trenton Bourque, joka sinetöi jyväskyläläisille 2–1-voiton.

Voiton myötä JYP katkaisi SaiPan kuuden ottelun mittaisen voittoputken ja vankisti itse asemiaan sarjataulukon kakkosena.

Yksi illan tapahtumarikkaimmista peleistä pelattiin Tampereella, kun Ilves ja TPS kohtasivat.

Avauserässä Ilveksen tähtipuolustaja Simon Johansson lensi polvitaklauksesta suihkuun.

Muuten kaukalossa iskettiin maaleja vuorotahtiin. Ilveksen 17-vuotias debytantti Jiko Laitinen onnistui maalinteossa heti debyytissään, kun hän vastasi Ilveksen 3–3-tasoituksesta.

Ilves voitti ottelun lopulta jatkoajalla maalein 4–3.

Perjantain SM-liigakierroksen tulokset:

Ilves–TPS 4–3 ja.

Kiekko-Espoo–Tappara 4–3 vl.

KooKoo–Lukko 2–5

Kärpät–HPK 5–2

Pelicans–Jukurit 1–0

SaiPa–JYP 1–2 ja.

Sport–Ässät 1–2

HIFK–KalPa (kesken)