UPM ja Paperiliitto yhä vailla neuvotteluyhteyttä ja lakko uhkaa venyä – nyt Teollisuusliitto pani UPM:n saartoon

Jonkinlaista keskustelua neuvottelupöytään pääsemisestä on viime viikkoina käyty, mutta tulosta ei ole tullut.

Paperiliiton hallitus on koolla taas huomenna perjantaina, jolloin liiton jälleen pohdittava, jatketaanko lakkoa. Toistaiseksi liitto on päättänyt jatkaa lakkoa helmikuun 19. päivään ja lakkovaroitus on annettava kaksi viikkoa ennen uutta lakkoa.