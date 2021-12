Paperiliitto on antanut UPM:lle esityksen uudeksi työehtosopimukseksi – lakko uhkaa parin päivän päästä

Paperiliitto haluaa UPM:lle yhden sopimuksen

Paperiliiton mukaan syynä lakkovaroitukseen on se, että osapuolet eivät ole pystyneet neuvottelemaan yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta. Paperiliitto haluaa sopia UPM:lle yhden sopimuksen. UPM on puolestaan halunnut solmia erilliset sopimukset viidelle liiketoiminta-alueelleen, joilla Paperiliitto on sopimuskumppani.Liiton mukaan UPM on ilmoittanut muuttavansa yksipuolisesti työntekijöiden työsuhteiden ehtoja vuoden alusta.