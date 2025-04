Love Island -villalle astelee kansainvälistä mallinuraa tekevä Vera – tästä syystä hän muutti Barcelonaan

Love Island Suomi alkaa 14. huhtikuuta. Heti ensimmäisessä jaksossa villalle astelee Vera, joka työskentelee Barcelonassa mallina.

Heti viidennen kauden ensimmäisessä Love Island Suomi -jaksossa 26-vuotias Vera astelee villalle sekoittamaan jo siellä asuvien sinkkujen pakkaa. Hän asuu Barcelonassa ja tekee kansainvälisesti mallintöitä. Vapaa-ajallaan hän urheilee ja viettää aikaa ystävien kanssa.

Vera muutti Espanjaan syksyllä 2023, mutta on viettänyt Barcelonassa aiemminkin paljon aikaa, koska hänellä asuu siellä ystäviä.

– Sitten tuli sellainen olo, että Helsingissä tavallaan mahdollisuudet loppuivat vähän kesken. Ja miettii säätäkin, niin mieluummin olen suht lämpöisessä talven kuin loskan ja lumen keskellä, Vera kertoi MTV Uutisille.

Vera on välillä todella spontaani ja odottaa sitä myös kumppaniltaan.

Hän viihtyy Barcelonassa todella hyvin ja se tuntuu hänelle tämänhetkiseltä kodilta.

– Mutta katsotaan. Nyt on maailma ja mieli avoinna. Katsotaan, mitä tästä [Love Islandista] koituu, ja meneekö Helsinkiin vai Barcelonaan, mutta tämänhetkinen ajatus on, että Barcelonaan takaisin.

Ystävät kuvailisivat Veraa todennäköisesti spontaaniksi, positiiviseksi, iloiseksi, räväkäksi ja määrätietoiseksi.

– Olen joskus maannut ystäväni sohvalla ja olemme katsoneet leffaa, mikä kertoo New Yorkista. Avasin heti puhelimen, varasin kahden päivän päähän lennot ja lähdin sinne yksin, Vera antoi esimerkin spontaaniudestaan.

Jos joku tuntee Veran vain tuttavien tai sosiaalisen median kautta, niin he saattavat yllättyä, miten herkkä hän oikeastaan onkaan.

– Olen todella syvällinen ja minulla on paljon ajatuksia. Olen pohdiskeleva sielu, Vera kertoi.

Hän on elämänsä aikana tapaillut ja nähnyt paljon erilaisia ihmisiä. Hänellä on takanaan kaksi vakavaa parisuhdetta: toinen kesti 1,5 vuotta ja toinen vuoden. Viimeisin parisuhde päättyi parisen vuotta sitten.

Vera on erityisen ylpeä siitä, että on saanut kaikista elämän töyssyistä huolimatta säilytettyä pyyteettömän rakkauden, mitä hänellä on tarjota parisuhteessa.

– Olen aina aito itseni ja rakastan pyyteettömästi. Tiedostan sen, että teen aina todella paljon toisen ihmisen eteen. Haluan antaa energiaani, rakkauttani ja välittämistäni, ja en välttämättä tule aina saamaan sitä samaa. Mutta silti tulen aina olemaan sellainen, vaikka olen saanut siipeeni.

Unelmien kumppaniltaan Vera odottaa tunneälykkyyttä ja empaattisuutta. Hän pitää fiksuista ihmisistä, mikä tarkoittaa hänelle sitä, että on omia ajatuksia asioista ja sinut itsensä kanssa.

– Minua viehättävät itsevarmat ihmiset, jotka seisovat omilla jaloillaan ja ovat itsenäisiä. Olen itse ollut nuoresta pitäen todella itsenäinen. Odotan, että voisimme kannustaa toisiamme urahaaveissamme. Olen myös todella spontaani, joten toivon ihmistä, joka pystyy myös siihen.

Lisäksi Vera toivoo vierelleen ihmistä, jonka kanssa pääsee reissaamaan, mutta elämään myös ihan perusarkea.

Hän ei käytä juurikaan alkoholia, joten hänelle on tärkeää, että Love Island -villalla kaikki ovat omia itsejään. Uusissa ihmisissä hän kiinnittää huomiota erityisesti siihen, minkälaista energiaa he luovat ympärilleen ja miten he kohtelevat muita. Ylimielisyys on hänelle ehdoton punainen vaate.

– Monesti itsevarmuutta ja ylimielisyyttä saatetaan jopa yhdistää, mutta koen, että ne ovat kaksi aivan täysin eri asiaa. Saa olla itsevarma, mutta sellainen ”Minä olen kaiken keskipiste” -asenne on minulle todella red flag, Vera summasi.