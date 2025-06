Lorna rakastaa hyttysiä niin paljon, että muutti Suomeen: Löysi paikan, joka oli kamala hänellekin

Hyönteistutkija Lorna Culverwell rakastui aikoinaan Suomen hyttysiin ja muutti tänne. Hän koluaa työkseen Suomea ristiin rastiin ja tutkii maamme ainutlaatuisia verenimijöitä.

Skotlannista lähtöisin oleva Culverwell työskentelee Helsingin yliopistolla tutkijana. Suomalaisia hyttysiä hän on tutkinut jo vuodesta 2013.

– Hyttyset ovat itse asiassa kiehtovia. Maailmassa on 3 700 hyttyslajia. Osa lajeista on kiinnostavia, koska ne levittävät tauteja ihmisten ja eläinten välillä. Se on lääketieteellisesti merkittävää tietoa, perustelee Culverwell kiinnostustaan.

Vaikka tutkija on hullaantunut hyttysistä, ymmärtää hän hyvin joidenkin ihmisten inhon pieniä lentäviä inisijöitä kohtaan.

– Jos menee Lappiin juhannuksen tienoilla, ovathan ne valtavat hyttysparvet kamalia. En usko, että mikään hyttynen on toistaan aggressiivisempi. Lapissa toki hyttyset ovat lyhyen aikaa erittäin aktiivisia, mutta eivät muuten sen ärhäkämpiä.

Maan itäosassa hyttysiä on myös paljon. Maailmassa on kuitenkin hyttyslajeja, jotka eivät pistä. On siis myös kilttejä hyttysiä, Culverwell valistaa.

Näissä paikoissa eniten hyttysiä

Kysymystä, missä päin maailmaa tutkija on kohdannut eniten hyttysiä, täytyy hetki miettiä.

– Vaikea sanoa, onko hyttysiä ollut enemmän Etelä-Ranskassa vai Suomen Lapissa. Jompi kumpi paikka näistä joka tapauksessa. Hyttyset viihtyvät kosteikoissa, jotka mahdollistavat tehokkaan lisääntymisen, Culverwell toteaa.

Culverwellilla on valmisteilla akateeminen teos hyttysten sielunelämästä.