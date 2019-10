Unicafe ilmoitti luopuvansa naudanlihasta ja siitäkös sota syttyi, vaikka muutos on "ihan mikkihiiriluokkaa" – ruoka on kulttuurisodan uusi taisteluareena

– En tiedä, olisiko joku opiskelija ollut siellä tuohtuneena, että nyt ei ole ollut naudanlihaa vähään aikaan. Kyllä he varmasti tiesivät, että tästä tulee iso keskustelu ja he halusivat tehdä sen isona avauksena.

Railo kasvaa Suomen sisällä

"Maatalouden täytyy muuttua"

– Suomalainen broilerinliha on antibiooteista vapaata. Vientimahdollisuuksia on. Pitäisi katsoa eteenpäin. Heitä [nuoria keskustalaisia] hiukan hävettää, että tästä lihan kanssa pelehtimisestä tulee elämää suurempi kysymys.

"Minulla on oikeus syödä lehtipihvi"

Jungnerin mukaan kyse on myös yleisemmästä arvopoliittisesta ilmapiiristä. Ruuasta on tullut identiteettipoliittinen taisteluareena, jolla jokainen voi keskustella.

– Tässä on kyse siitä, että maailma muuttuu. On perinteisiä ihmisiä, joiden kaikki arvokas hajoaa. Julksiuuteen ei voi oikein mennä sanomaa, että en halua, että naapurissa asuu homoseksuaalinen pariskunta tai että en halua maahanmuuttajia muuttaa tänne. Sen sijaan julkisuudessa voi hyvin sanoa, että minulla on oikeus syödä lehtipihvi. Ruoka antaa kaikki ovat oikeassa -tyyppisen taisteluareenan. Tämä on mielestäni luonteva kehitys.