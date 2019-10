Helsingin yliopiston ravintolat luopuvat naudanlihasta – "Niin sanottua vegaanimättöä täytyy olla"

– Me olemme Ylvassa ja Unicafessa sitä mieltä, että yritysten täytyy ottaa tosissaan vastuunsa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja me totesimme, että naudanlihasta luopuminen on yksi kaikkein tehokkaimmista keinoista laskea merkittävästi meidän koko lounaan hiilijalanjälkeä, toteaa Ylvan liiketoiminnanjohtaja Leena Pihlajamäki.