Omien jäsenten lihakapina yllätti – Marttaliitto myöntää MTV:lle: "Emme ihan onnistuneet"

MTV Uutiset kysyi Marttaliitolta, yllättikö maaseudun marttayhdistyksien aloittama lihakapina.

Marttojen sisäinen kriisi on puhuttanut tällä viikolla mediassa. Jotkin maaseudun marttayhdistyksistä ovat tuohtuneet Marttaliiton päätöksestä tarjoilla ainoastaan kasvisruokaa tilaisuuksissaan.

MTV Uutiset vieraili tiistaina Sievissä, jossa paikallinen marttayhdistys vastusti avoimesti Marttaliiton päätöstä ja harkitsi jatkotoimia.

Marttaliitto kertoo, että päätöksen taustalla oli kasvisruokasitoumus, joka on linjassa kansainvälisten ravintosuositusten kanssa. Sitoumus koskee vain niitä marttapiirejä tai -yhdistyksiä, jotka ovat päättäneet lähteä siihen mukaan.

– Marttaliiton tekemä sitoumus ei velvoita automaattisesti jokaista marttaa, ja kunnioitamme kaikkia ruokavalioita ja tarjoiluja, Marttaliitolta viestitään.

Tällä hetkellä päätös koskee keskusjärjestön eli valtakunnallisen Marttaliiton omia tilaisuuksia, kuten henkilöstöpäiviä ja hallituksen kokouksia.

Marttaliitto kertoo, että aikoo pysyä kannassaan päätöksestä syntyneestä sisäisestä myrskystä huolimatta.

Vastareaktion voimakkuus yllätti

MTV Uutiset tavoitti Marttaliiton neuvonnan johtajan Teija Jerkun kertomaan lisää ajatuksia viimeisen viikon tapahtumista.

Hän myöntää, että Marttaliitto olisi voinut viestiä selkeämmin ketä ja mitä kasvisruokasitoumus koskee.

– Emme ihan onnistuneet viestinnässä, kun se on tulkittu vastakkainasetteluna ruoka- ja ravitsemusasioissa. Marttaliitto on valtakunnallinen toimija, ja paikallisyhdistyksissä ja eri puolilla Suomea näkökulmat ruokaan vaihtelevat, Jerkku sanoo.

Eriäviäkin näkemyksiä oli odotettavissa, mutta tällaista vastareaktioiden määrää Marttaliitossa ei osattu odottaa.

– Tietyllä tavalla yllätti, että (reaktio) tuli näin voimakkaana.

Toisaalta hän nostaa esille myös median otsikoinnin, josta Jerkun mukaan saattoi saada käsityksen, että Marttaliitto on kieltänyt lihan syönnin.

– Me martat olemme aina kannustaneet syömään hyvää, kestävää ja monipuolista ruokaa. Arvostamme paikallisia perinteitä ja tuottajia. Neuvontamme on aina perustunut ja perustuu nytkin kansallisiin ravitsemussuosituksiin, joissa mukana on kasvisten lisäksi myös kalaa ja lihaa.

– Me tarjoamme ideoita, miten voi lisätä kasvisten käyttöä omassa arkiruokailussaan.

Poliittinen kannanotto?

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton MTK:n Sievin puheenjohtaja Riku Somero kommentoi MTV Uutisille Marttaliiton päätöstä seuraavasti.

– Meillä kumminkin tuotetaan kasviksiakin, ja kotieläimistä taas tulee maitoa ja lihaa. Meidän pitäisi syödä monipuolisesti, mutta ne ovat nämä ideologiat, jotka lähtevät laukalle aina.

Jerkku ei allekirjoita kasvisruokapäätöksen taustalla olevan ideologisia tekijöitä. Hän toteaa, että marttojen keskuudessa on sovittu yhteiset arvot ja lupaukset.

Hän kuitenkin tiedostaa, että jotkut ovat tulkinneet päätöksen puoluepoliittisenakin kannanottona.

– Tietysti, kun olemme valtakunnallinen järjestö, jossa on erilaisia ihmisiä, niin on erilaisia näkemyksiäkin.

– On hyvä, että eri toimijat saavat sanoa kantansa aiheeseen. Kuuntelemme herkällä korvalla kaikkea keskustelua ja palautetta myös Marttaliitossa.

Hän lisää, että päätöksellä on ollut toinenkin puoli.

– Olemme viime päivinä saaneet paljon myös kannustavaa palautetta ja uusia jäseniä.

Ruoka herättää tunteita

Maaseudulla on eletty viime aikoina uusien ravintosuositusten ja kasvisruokatrendien paineessa.

Monille maaseudulla asuville marttojen jäsenille ruoka on tavalla tai toisella elinkeino. Jerkku sanookin ymmärtävänsä, miksi kasvisruokapäätös saattoi suututtaa.

– Ruoka on meille kaikille tärkeä ja tunteitakin herättävä asia, oli kysymys vaikkapa lapsuuden ruokamuistoista tai aikuisena tehdyistä valinnoista.

Jerkku pitää tärkeänä, että kasvisruoka on noussut laajaan keskusteluun mediassa, jotta aiheesta puhutaan.

– Toivoisin, että olisi enemmän yhdistäviä asioita kuin erottavia asioita. Ymmärtämisen voima on tärkeä, ja sitä yritämme vahvistaa.