Umpisurkeista teistä riippuvaisten suomalaisten sietokykyä koetellaan – "Tässä kärsii niin auto kuin kuljettajakin"

Lukuisat suomalaiset asuvat huonokuntoisten teiden varrella. Auto on syrjäkylillä välttämätön, mutta teiden kunnossapito on monin paikoin retuperällä ja valitukset kaikuvat usein kuuroille korville, sillä rahaa kalliisiin korjauksiin ei tahdo löytyä.

Suomen Kylät ry ja Suomen Tieyhdistys ry järjestivät lokakuussa Suomen surkein kylätie -kuvakilpailun, jossa etsittiin kaikkein kehnoimmassa kunnossa olevia pikkuteitä. Kilpailun tarkoituksena oli saada huonokuntoisten teiden varrella asuvien suomalaisten ääni kuuluviin.

Kilpailuun tuli pitkälti toistasataa kuvaa, joista raati valitsi parhaimmat – tai siis pahimmat – ja teetti niistä kuvakalenterin. Kalenteri luovutettiin liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle (sd.) aiemmin marraskuussa.

Artikkelin yläpuolelta voit katsoa, millainen oli kuvakilpailun kahdeksan kärki.

Kilpailuun kuvansa lähettäneiden kuvaajien kommentit kyseisistä tienpätkistä voit lukea alta.

Tie 5640, Kuopio – Pekka Hyrkäs

Tien runko on pettänyt ja tie niin painunut, että ajoradalla seisoo sadekelillä aina vesi. Tiellä on varsin paljon raskasta liikennettä ja koska tie on kapea sekä tien reunat murtuneet on myös pyörällä ajaminen turvatonta etenkin lapsille. Alue on kaunista maalaismaisemaa järvineen ja peltoineen, mutta tien huono kunto ei turistiliikennettä houkuta. Raskaalla kalustolla ja traktoreilla ajaminen on tuskien taivalta, heitteet ja töyssyt kysyvät koneilta kestävyyttä.

Hakulantie, Lieto – Seppo Virtanen

Tie on suurimman osan vuodesta niin huonossa kunnossa, että henkilöautolla sitä on lähes mahdotonta ajaa. Kuvaava ilmaisu on, että hampaatkin putoavat suusta tätä tietä körötellessä. Jotkut ajavat 5 km/h, jotta kuopat eivät tärisyttäisi. Jotkut ajavat 80–100 km/h, jotta auto liitäisi kuoppien yli. Rajoitus on paikoin 60 km/h, paikoin 40 km/h. Jalankulkijat ja pyöräilijät ovat vaarassa silloin, kun joku haluaa lentää kuoppien yli, jolloin autoa ei voi edes ohjata tai jarruttaa. Tien huonosta kunnosta on valitettu vuosikymmeniä, ja asukkaat ovat pyytäneet kestopäällystettä turhaan. Tietä ei hoideta juuri koskaan.

Himalanpohjantie, Mikkeli – Katriina Kontinen

Päivittäin kuljetaan töihin ja kyllä auto on kovilla. Pakko olla neliveto, että edes jotenkin kestää rumputusta. Aika pitkä pinna minulla on, mutta kyllä hermo menee väistellessä monttuja. Ja pelottaa kuinka hälytysajoneuvot pääsevät kulkemaan. Turhauttavaa. Toivoisin, että päättäjät tulisivat ihan itse kokeilemaan tiellä ajamista.

Kotterontie, Lahti – Linda Sarpila

Joka päivä ajetaan tästä töihin, Kotterossa menee autojen palloniveliä keskimääräistä enemmän. Tässä kärsii niin auto kuin kuljettajakin. Tiellä on 70 km/h:n rajoitus, paikoitellen voi mennä ainoastaan ryömintävauhtia, ettei jää autosta puskuri tielle. Kuopat ovat syviä ja teräväreunaisia.

Siikajoentie, Siikajoki – Olli Alakorva

Aina se on ollut kuoppainen, ja sen kanssa on eletty, mutta nyt kunto on suorastaan romahtanut. Isoimmat kuopat ovat ulkopaikkakuntalaisille jopa vaarallisia. Autoa voi tiestä johtuen joutua huoltamaan useammin, ja joskus esimerkiksi iskarit on saatu jopa takuuseen, kun menivät niin äkkiä.

Sulkavankyläntie, Alavus – Jouko Majamaa

Urat ja reiät hankaloittavat tien käyttöä monella tapaa. Voimakas halkeilu on vaarallista autoilulle ja etenkin kaikille kaksipyöräistä käyttäville pyöräilijästä motoristeihin. Teräväreunaiset reiät ovat rikkoneet runsaasti renkaita ja vanteita. Routavauriot patteineen ja koloineen hyppyyttävät autoja ja traktoreita. Tietä rasittaa voimakas puutavarakuljetusten lisääntyminen muun raskaan liikenteen lisäksi. Tien runko on pettänyt kauttaaltaan ja valuu ojiin.

Toivakantie, Kangasniemi – Elise Hokkanen

Viime vuosien ''korjaus'' on ollut se, että nopeusrajoitus vaihdettiin 80:stä 60:een. Välillä tienhoitaja käy lapiolla mättämässä kuoppiin oljysoraa, joka ei pysy kuopissa. Vaikea oli valita mistä kohdasta kuvan ottaisi, kun noin 12 km matkalla on todella paljon vaurioita ja ajokokemus on aika tärisevä koko ajan. Tien kunnon vuoksi kaikilla kulkuvälineillä ajaessa joutuu koko ajan olemaan varuillaan mm. onko vastaantulija omalla puolella vai väistääkö kuoppaa tai ymmärtääkö vastaantulija ''näkymätöntä'' keskiviivaa tai reunaviivoja. Tie on tosi mutkainen ja mäkinen, mikä lisää muutenkin tien vaarallisuutta/haastavuutta.

Urriaavantie, Salla – Eija Jokelainen