Säkylästä löytyy Suomen surkein kylätie – tältä se näyttää: "Moni oli varmaan aika pöyristynyt"

– Moni oli varmaan aika pöyristynyt myös siitä, että kyseisen tien varrella on monenlaista elinkeinotoimintaa. Siellä on elintarviketeollisuutta, aika laajaakin, ja se tie on tosiaan tuollaisessa kunnossa, Thompson kuvaa.

"Kyllä tätä kurjuutta valitettavasti jaetaan ihan tasaisesti"

Voiton vienyt Vanhakyläntie on möykkyinen, ja sen päällystettä on paikkailtu 15 vuoden ajan. Kyyti tiellä on epätasaista ja hötkyvää. Tien varrella on eläintiloja, sokerijuurikkaan viljelyä ja muuta tienkäyttöä vaativaa.