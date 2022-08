Asiantuntijat varoittavat Suomen tieverkoston rapistumisesta, määrärahat uhkaavat laskea – "Ollaan aika tuhon tiellä"

Maanteiden korjausvelka on nyt jo noin 1,6 miljardia euroa, ja nousseet kustannukset lisäävät tieverkoston ylläpidon rahoituksen haasteita.

Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raita sen mukaan tieverkoston kunnossa pitoon annettujen määrärahojen ostovoima on laskenut. Leikkausten myötä teiden kunto uhkaa pian heiketä sivuteiden lisäksi myös pääteillä.

– Se on silkkaa hulluutta päästää kohtuullisessa kunnossakin oleva tieverkon osa rapistumaan. Rahoitusta pitäisi saada lisää, että saadaan pidettyä päätiet kunnossa, Raitanen sanoo.

– Erityisesti vähäliikenteinen tieverkko on rapistumassa rakenteellisesti, Raitanen lisää.

Turvallisuusriski ja vaikutus myös päästötavoitteisiin

Teiden kunnolla on iso merkitys myös Suomen päästötavoitteisiin.

– 70 prosenttia maasta on sellaista, että sinne pääsee ainoastaan tieliikenteellä, Raitanen toteaa.

"Jos summaa tiputetaan, ollaan aika tuhon tiellä"

– Tämä hallitus on panostanut joka vuosi 300 miljoonaa euroa ylimääräistä siihen, että saadaan tiet pidettyä kohtuullisessa kunnossa, ja varsinkin kaikkein vilkasliikenteisimmät tiet, Harakka sanoo.

Valtio on budjetoinut tänä vuonna perusväylänpitoon noin 1,4 miljardia euroa.

– On suunnitteilla, että ensi vuonna se tipahtaa 1,2 miljardiin. Tänä vuonna summalla on saatu päällystettyä 2300 kilometriä tietä, kun 4000 kilometriä on tavoite, ettei korjausvelka kasvaisi. Jos summaa ollaan tiputtamassa, ollaan aika tuhon tiellä, Raitanen sanoo.