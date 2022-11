Tässä on Suomen surkein kylätie – liikenneministeri Harakalle luovutettiin astetta erikoisempi kuvakalenteri: "Ei pääse unohtumaan"

Suomen surkein kylätie löytyy Pohjois-Pohjanmaan Siikajoelta. Siikajoentien (maantie 807) soraiselta osuudelta otettu kuva osoittaa, kuinka kammottavaan kuntoon tie on päässyt. Kantavuus on pettänyt, ja auto on vajonnut monttuun pohjaansa myöten.

Tieosuuden suurin sallittu nopeus on sen surkeasta kunnosta huolimatta 80 kilometriä tunnissa.

– Aina se on ollut kuoppainen, ja sen kanssa on eletty, mutta nyt kunto on suorastaan romahtanut. Isoimmat kuopat ovat ulkopaikkakuntalaisille jopa vaarallisia, kertoo voittajakuvan ottanut Olli Alakorva.

Vähäliikenteinen tie

Suomen Tieyhdistys haastatteli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yksikön päällikköä Risto Leppästä tiedotteeseensa.

– Kyseessä on ELY-keskuksen ylläpitämä vähäliikenteinen soratie, jonka liikennemäärä on alle 100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kuvan soratie on niin sanotusti rakentamaton tie ja kantavuudeltaan heikko, jonka rakennekerrokset eivät vastaa nykytarpeita, Leppänen totesi yhdistykselle.

– ELY-keskuksella on valitettavan vähän rahoitusta tehdä runkokelirikkokorjauksia suhteessa sorateiden laajuuteen ja kunnostustarpeisiin. Myöskään päällysteiden uusiminen alemmalla verkolla ei ole mahdollista nykyisellä rahoituksella, Leppänen jatkoi.

Kyläteiden huonolla kunnolla pelätään olevan vaikutusta muun muassa viranomaisten ensivasteaikoihin.

Ministerille kuvakalenteri

Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen kertoo tiedotteessa, että nykyinen budjettirahoitus ei riitä teiden kuntoon laittamiseen ja kunnossapitämiseen.

Raitasen mukaan murenevat päällysteet ja huonokuntoinen soratietieverkko ovat monin paikoin ylisukupolvisia kokemuksia.

– Tienpitäjät tekevät vähällä rahalla sen mikä on tehtävissä. Nyt tarvitaan päättäjiltä lisää rahaa, Raitanen jatkaa.

Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja Aleksi Koivisto kertoo tiedotteessa, että kilpailu tekee näkyväksi "maaseudun infran arkirealismin". Kilpailuun tulleista kuvista koottiin kuvakalenteri, joka luovutettiin liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle (sd.) ja pyydettiin laittamaan liikenneministerin työhuoneeseen.

– Jotta tilanne ei pääse unohtumaan, Koivisto näpäyttää.

– Liikenneministeri otti kiinnostuneena vastaan seinäkalenterin. Kuvat ovat terveisiä kyläläisiltä. Vuodenaikojen mukaan näkyy kelirikkoa kyläteillä. Liikenneministereille nämä ovat yleisiä palautteita. Hienoa, että maaseudun tiestön korjausvelkaa on kiritty Harakan tuella. Työtä vielä riittää, Koivisto toteaa.