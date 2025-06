Ulkoministeriöltä painava viesti Iranissa ja Israelissa oleville suomalaisille

Israelin iskut Iraniin eivät näytä UM:n mukaan vaatineen suomalaisuhreja.

Israelin iskuissa Iraniin ei tänään iltapäivään mennessä saatujen tietojen mukaan ole kuollut tai loukkaantunut suomalaisia, kertoo ulkoministeriön viestintäpäivystys. Ulkoministeriö on lisännyt sivuillaan oleviin Iranin ja Israelin matkustustiedotteisiin ohjeita maassa oleville suomalaisille.

Suomen suurlähetystö Teheranissa on toimintakykyinen ja jatkaa toimintaansa normaalisti, ministeriöstä kerrotaan.

Suomalaiset ovat ministeriön mukaan tehneet matkoista Iraniin hieman yli 100 matkustusilmoitusta. Israelin osalta on tehty noin 200 matkustusilmoitusta. Kaikki maissa oleskelevat tai vierailevat suomalaiset eivät välttämättä ole tehneet matkustusilmoitusta.

Ulkoministeriön viestinnän mukaan suurin osa Iraniin matkustusilmoituksen tehneistä suomalaisista on tavoitettu ja he ovat kaikki kunnossa.

Lue myös: Israel tehnyt uusia iskuja uraanin rikastamoon Iranissa

Jo ennen tämän päivän iskuja ulkoministeriön matkustustiedotteessa kehotettiin välttämään kaikkea matkustamista Iraniin. Tiedote on päivitetty edellisen kerran huhtikuun puolivälissä. Maassa olevia kehotettiin etsimään vaihtoehtoja maasta poistumiseen ja miettimään varautumista mahdolliseen kriisitilanteeseen.

Tänään matkustustiedotetta on päivitetty Israelin iskujen seurauksena. Päivitetyn tiedotteen mukaan "iskujen myötä turvallisuuspoliittinen tilanne voi muuttua edelleen nopeasti ja ennakoimattomasti huonommaksi".

Ministeriö kertoo, että Iranissa oleville suomalaisille on lähtenyt viesti turvallisuustilanteen heikentymisestä ja toimintaohjeista. Sama tieto on lisätty matkustustiedotteen yhteyteen:

– Turvallisuustilanne Iranissa heikentynyt. Seuraa paikallisviranomaisten ohjeita. Harkitse maasta poistumista tarpeen mukaan. Lentoliikenteessä häiriöitä. Seuraa paikallisviranomaisten ohjeita, ilmoita tilanteestasi läheisillesi.

Myös Israeliin ohjeita

Myös Israelin matkustustiedotteeseen on tänä aamuna lisätty tietoja ja toimintaohjeita. Israeliin on julistettu hätätila, ja odotettavissa on, että Israeliin kohdistuu iskuja.

Tänä aamuna lisättyjen tietojen mukaan suurlähetystö seuraa tilannetta ja turvallisuustilanteen muutokset ovat todennäköisiä. Lentoliikenteessä on häiriöitä. Israelissa oleskelevia kehotetaan seuraamaan paikallisviranomaisten ohjeita, pysymään tietoisena lähimmän pommisuojan sijainnista ja ilmoittamaan tilanteestaan läheisilleen.

Muilta osin Israelin huhtikuun lopussa päivitetyssä matkustustiedotteessa on muun muassa kehotettu välttämään tarpeetonta matkustamista ja kerrottu, että turvallisuustilanne Israelissa on hyvin jännittynyt.

Israelin edustustot suljetaan ympäri maailmaa

Israelin edustustot ympäri maailmaa suljetaan viimeaikaisten tapahtumien valossa, kerrotaan muun muassa Israelin Suomen-suurlähetystön verkkosivuilla. Vastaavia viestejä on julkaistu Israelin edustustojen sivuilla ympäri maailmaa.

Viestistä ei käynyt ilmi, kuinka pitkään edustustot pysyvät suljettuina.

Juttua päivitetty kello 16.41 tiedolla Israelin edustustojen sulkemisesta.

Lue myös: