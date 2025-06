Yksi vaihtoehto pelottavin, toinen katastrofi – Hannu Juusola kertoo, mitä Israelin iskusta voi seurata

Lähi-idän asiantuntija pitää Iranin vastaiskua varmana. Se, mihin Iran hyökkää, määrittää seuraukset.

Iraniin iskenyt ilmaiskujen sarja on "selvästi laajamittaisin", jonka Israel on perivihollisensa ydinaseohjelmaa vastaan tehnyt.

Näin sanoo Helsingin yliopiston Lähi-idän professori Hannu Juusola MTV Uutisille.

Israel hyökkäsi torstain ja perjantain välisenä yönä suoraan Iranin ydinohjelman "ytimeen" eli Natanzin uraanin rikastamislaitokseen.

Lisäksi Israelin iskut tappoivat ainakin Israelin asevoimien komentajan ja vallankumouskaartin johtajan sekä kuusi ydintutkijaa.

Israelin mukaan hyökkäykseen osallistui 200 hävittäjää, joiden se väittää osuneen yli 100 kohteeseen.

Samaan aikaan Yhdysvallat ja Iran ovat neuvotelleet ydinasesopimusta.

– Israelin arvio tilanteesta on ollut pitkään eri kuin Yhdysvaltojen. Israelin kanta on, että Iran on hyvin lähellä saavuttaa ydinaseen, Juusola sanoo puhelimitse MTV Uutisille.

– Israel varmasti myös katsoo tämän olevan sopiva hetki hyökätä Iraniin ennen kuin se pystyy suojaamaan ydinohjelmansa niin hyvin, ettei isku ole enää kannattava, hän jatkaa.

Asiantuntijat arvioivat, että menee vähintään päiviä, todennäköisesti viikkoja arvioida, kuinka pahan takaiskun Israel onnistui Iranin ydinohjelmalle aiheuttamaan.

Israel väittää tiedustelutietojensa osoittavan, että Iranilla on riittävästi uraania 15 ydinaseen valmistamiseen ja näiden rakentamisessa menisi vain viikkoja.

Helsingin yliopiston Lähi-idän professori Hannu Juusola.Lehtikuva

Näin Iran vastaa

Professori Juusolan mukaan ei ole kahta sanaa siitä, kostaako Iran lupaustensa mukaisesti Israelin ilmaiskut.

Kyse on vain siitä, kuinka laajamittaisen hyökkäyksen Iran tekee tai pystyy tekemään.

– Iran vastaa ainakin samalla tavalla kuin viime vuonna eli laajamittainen ohjusisku Israeliin on todennäköisin vaihtoehto. Voi olla vielä huomattavasti laajempi kuin mitä on tähän mennessä nähty, Juusola sanoo.

Viime huhti- ja lokakuussa Iran hyökkäsi Israeliin yhteensä sadoilla ballistisilla ohjuksilla ja drooneilla.

Tiedossa ei ole, kuinka paljon Iranilla on ohjuksia jäljellä. Uutistoimisto Reutersin israelilaislähteiden mukaan Iran saattaa hyökätä Israeliin sadoilla ballistisilla ohjuksilla.

Kostoiskun ajankohta ei ole tiedossa, eikä Iran siitä tule todennäköisesti etukäteen kertomaankaan, joskin erilaisia uhkailuja saatetaan nähdä.

Pian Israelin iskujen jälkeen maan asevoimat kertoi Iranin lähettäneen yli 100 droonia kohti Israelia. Tuo tuskin tulee kuitenkaan olemaan Iranin päävastaisku.

– Keskeisiä toimijoita Iranin komentoketjusta on kuollut, mikä voi hidastaa päätöksentekoa, Juusola muistuttaa.

– Iranin vastaus voi tulla pian tai ensin tulee jotain ja myöhemmin enemmän. Kaikki on tavallaan mahdollista.

Iran on aiemmin korostanut sitä, että se, että Israel joutuu odottamaan vastaiskua, on osa vastaiskua.

Iranin vallankumouskaartin julkaisema kuva Teheranista, jossa on raportoitu tapahtuneen useita räjähdyksiä.AFP / Lehtikuva

Pelottavin ja katastrofi

Pelottavin vastaiskuvaihtoehto on, että Iran hyökkää israelilaiskohteiden lisäksi yhdysvaltalaisia kohteita vastaan Persianlahdella.

– Se voisi johtaa Iranin ja Yhdysvaltojen väliseen konfliktiin, jota (Israelin pääministeri Benjamin) Netanjahu varmasti toivoisi, Juusola sanoo.

– Iran on syyttänyt iskusta myös Yhdysvaltoja, joten se voi iskeä vähintään Irakissa sijaitseviin yhdysvaltalaiskohteisiin.

Yhdysvallat tulee puolustamaan Israelia Iranin vastahyökkäykseltä, Juusola sanoo. Se on Juusolan mukaan Yhdysvaltojen "selkäydinreaktio".

Ulkoministeri Marco Rubio puolestaan totesi, että Yhdysvaltojen prioriteetti on suojella maan omia joukkoja alueella.

Presidentti Donald Trump on toivonut ydinneuvotteluiden Iranin ja Yhdysvaltojen välillä jatkuvan Israelin ilmaiskuista huolimatta. Laajalti on arvioitu, ettei Iran ainakaan vähään aikaan neuvottelupöytään suostu.

Teheran on myös syyttänyt Yhdysvaltoja Israelin iskujen tukemisesta. Yhdysvaltojen mukaan sillä oli ennakkotieto hyökkäyksistä, mutta se ei osallistunut niiden tekemiseen.

Juusola pitää mahdollisena, että Iran vetäytyy täysin ydinsulkusopimuksesta.

– Se olisi katastrofaalinen lopputulos, jos Iran lähtisi Pohjois-Korean tielle.

Pohjois-Korea on kehittänyt ydinaseen.

Huolestuttava vaihtoehto on myös se, että Iran voisi pyrkiä estämään meriliikenteen Hormuzinsalmella, joka erottaa Persianlahden ja Omaninlahden toisistaan.

Salmi on maailmantalouden kannalta äärimmäisen kriittinen, sillä sen läpi kulkee merkittävä osa öljyrahdista.

Natanzin ydinlaitos 20. toukokuuta. Laitosta on kuvattu Iranin ydinohjelman ytimeksi.AFP / Lehtikuva