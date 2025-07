Valtonen: Ulkoministeriö epäonnistui

Valtonen päätti, että Suomen Portugalin-suurlähettiläs Titta Maja-Luoto kutsutaan takaisin Helsinkiin.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoo, että ulkoministeriössä on epäonnistuttu Suomen Portugalin-suurlähettilään Titta Maja-Luodon asian käsittelyssä. Prosessi on mennyt muuten oppikirjaesimerkkien mukaan, mutta ongelma on ollut aikataulun venyminen.

– Olen teroittanut, että ykkösprioriteetti varsinkin, jos tapahtuu jotain ikävää, on se, että silloin kynä saa pudota pöydällä kaiken muun osalta, tai pitääkin osastopäällikön osalta, ja hänen pitää viipymättä lähteä yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa selvittämään tapausta, Valtonen sanoo.

Ulkoministeriön sisäisen suosituksen mukaan häirintäilmoitukset tulisi käsitellä kolmessa kuukaudessa, mikä ei tässä tapauksessa toteutunut.

Lähetystön henkilökunta oli tehnyt häirintäilmoituksen Maja-Luodosta helmikuussa, ja asiasta on uutisoitu viime viikkoina.

Valtosen mukaan ulkoministeriön kaltaisessa isossa organisaatiossa näin vakavan asian käsittely ei saisi viipyä tapahtuneen tavoin.

– Siinä on ollut vähän myös inhimillisiä syitä taustalla, mutta tämän kokoisessa talossa näin vakavissa asioissa sellaista vaihtoehtoa ei saa olla.

– Erityisesti kun kaikki tietävät, että kun puhutaan edustustosta, niin ensinnäkin se on meidän ikkuna maailmalle ja sitten myös maailman ikkuna Suomeen.

Valtosen mukaan tällaisessa asiassa tulee myös matkustaa paikan päälle, koska muuten toimintaedellytyksiä ei päästä arvioimaan kunnolla.

Henkilöstöjohtaja arvioi paikan päällä

Ulkoministeriö kertoi aiemmin keskiviikkona Valtosen päätöksestä kutsua Maja-Luoto takaisin Helsinkiin. Valtonen esittää presidentille Maja-Luodon tehtävän päättämistä Lissabonin-edustuston päällikkönä.

Valtosen mukaan päätöksen taustalla on UM:n virkamiesjohdon kokonaisarvio edustuston toimintakyvystä ja Maja-Luodon mahdollisuuksista palauttaa tilanne normaaliksi.

– Virkajohdon ja henkilöstöhallinnon kanssa keskusteltuani tulin siihen johtopäätökseen, että edustuston ja erityisesti sen henkilöstön toimintaedellytykset eivät täyty tämän päällikön alaisuudessa.

Henkilöstöjohtaja Niina Pesonen vieraili suurlähetystössä perjantaina. Valtosen mukaan henkilöstöjohtaja teki paikan päällä arvion edustuston toimintakyvystä.

– (Hän) teki arvion edustuston toimintakyvystä ja päällikön mahdollisuuksista palauttaa tilanne normaaliksi ja kyetä johtamaan edustustoa sillä tavalla, kuin me ulkoministeriönä ja Suomena haluamme.

Valtonen ei kommentoi laajemmin tilannetta Lissabonin-suurlähetystössä.

– Sen perusteella, minkälaisen kokonaisarvion olen saanut, olen päätynyt tähän ratkaisuun.

Valtonen sanoo tukeutuvansa sataprosenttisesti virkajohdon arvioon.

– Meillä on nyt palkattu ulkopuolinen henkilöstöjohtaja ensimmäistä kertaa ulkoministeriöön.

Pesonen aloitti ulkoministeriön henkilöstöjohtajana toukokuun alussa.

Valtonen: julkisuus ei vaikuttanut

Valtonen sanoo, että asian tulo julkisuuteen ei vaikuttanut ratkaisuun kutsua Maja-Luoto takaisin Suomeen.

Hän sanoo, ettei ole työskennellyt työnantajalla, jossa ei välillä sattuisi jotain ikävää.

– Silloin työnantajan velvollisuus on nimenomaan viipymättä, riittävällä vakavuudella ja tarpeeksi ripeästi selvittää, mitä on tapahtunut ja sitten tehdä asiaa koskevat johtopäätökset ja korjaavat toimet. Ja näin tässä on toimittu. Ongelma oli tosiaan vain se, että tässä meni muutama viikko liian kauan.

Maja-Luodon kutsuminen Helsinkiin ei ole rangaistus. Virkamiesjohto päättää mahdollisista seurauksista virkamiehelle, Valtosen mukaan todennäköisesti lähiaikoina.

Valtonen sanoo, että hänen vallassaan on sen arviointi, miten Suomea edustetaan maailmalla. Kyse on paitsi siitä, miten veroeurot käytetään mahdollisimman tehokkaasti, myös siitä, että ulkoministeriön työntekijöiden olisi kiva tulla töihin jokaisena aamuna.

Virkamiesjohto ratkaisee, millaiseen tehtävään Maja-Luoto määrätään seuraavaksi.

Muutoksia johtamiseen tehty

Valtosen käsityksen mukaan ulkoministeriössä ei ilmene työsuojeluilmoituksia yhtään enempää kuin vastaavan kokoisissa organisaatioissa yksityisellä tai julkisella puolella.

Valtonen sanoo, että on tehnyt kahden vuoden aikana isoja muutoksia ulkoministeriön organisaatioon ja johtamiseen. Työntekijät ovat ensimmäinen prioriteetti.

– Jos ja kun valitettavasti ihmisten välillä aina joskus tapahtuu jotain ikävää, sitä ei meillä talossa missään nimessä hyväksytä.

Valtosen mukaan jokainen tapaus otetaan vakavasti ja tutkitaan, kuitenkin niin, että myös syytetyllä säilyy oikeusturva. Johtopäätökset tehdään, kun tapaus on käyty perinpohjaisesti läpi.

Valtonen sanoo, että nyt UM:ssä panostetaan entistäkin enemmän kannustavaan työilmapiiriin, jossa jokainen tuntee olevansa tärkeä ja pääsee urallaan eteenpäin.