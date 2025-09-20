Usealla Euroopan lentokentällä on käynnissä kyberhyökkäys.
Useaan Euroopan lentokenttään kohdistunut kyberhyökkäys on häirinnyt toimintaa muun muassa Lontoossa, Brysselissä, sekä Berliinissä, kertoo uutistoimisto Reuters.
Suomessa Finavian lentokentillä kuten Helsinki-Vantaalla ei käytetä kyberhyökkäyksen kohteena Euroopassa olevan palveluntarjoajan järjestelmiä. Näin kertoo Pinja Kallis Finavian viestinnästä STT:lle. Tällä hetkellä järjestelmäongelmat eivät hänen mukaansa siten vaikuta esimerkiksi Helsinki-Vantaan lähteviin lentoihin.
Joillakin eurooppalaisilla lentokentillä on havaittu järjestelmäongelmia, jotka aiheuttavat lentojen viivästyksiä ja perumisia. Ainakin Belgian Brysselin lentokentällä järjestelmäongelman taustalla on kyberhyökkäys.
Finavian Kallis sanoo, että jos tekniset ongelmat jatkuvat pidempään, voi olla, että joihinkin lentoihin tulee myöhästymisiä.
Brysselin lentokenttä tiedottaa, että hyökkäys on lamaannuttanut automaattiset järjestelmät. Lähtöselvitys ja koneisiin nousu on mahdollista vain manuaalisesti.
– Tämä vaikuttaa suuresti lentojen aikatauluihin ja aiheuttaa valitettavasti lentojen viivästyksiä ja peruutuksia, lentokentän nettisivuilla kerrotaan.
Myös Lontoon Heathrown lentokenttä, on ilmoittanut teknisen ongelman aiheuttavan viivästyksiä.
Teknisten ongelmien keskellä on ilmaliikenteen palveluja tarjoava Collins Aerospace -yhtiö, jonka palveluja käytetään useilla lentoasemilla eri puolilla maailmaa, Heathrow'n lentoasema kertoo sivuillaan.
Berliinin Brandenburgin lentoasema kertoo nettisivuillaan, että teknisen ongelman vuoksi lähtöselvityksissä on pidemmät jonot.
Brysselissä tänään 35 000 lähtevää matkustajaa
Brysselin lentoaseman edustajan Ihsane Chioua Lekhlin mukaan järjestelmän tarjoaja yrittää löytää ratkaisua ongelmaan mahdollisimman nopeasti.
Lauantain aikana esimerkiksi Brysselin lentokentältä on määrä lähteä matkalle 35 000 ihmistä. Matkustajia on neuvottu tulemaan kentällä vain, jos heidän lentonsa on vahvistettu, ja heitä on kehotettu seuraamaan lentokentän viestintäkanavia.