Lentoliikennettä seuraavan FlightAware-sivuston mukaan satoja lentoja on myöhästynyt eurooppalaisilla lentokentillä tämän päivän aikana kyberhyökkäykseen liittyvien ongelmien takia. Asiasta kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.
Hyökkäys on vaikuttanut lentokenttiin ainakin Lontoossa, Berliinissä ja Brysselissä.
Brysselin lentokentältä kerrottiin AFP:lle, että ainakin kymmenkunta lentoa oli peruttu ja toistakymmentä lentoa myöhästynyt yli tunnilla sen jälkeen, kun kyberhyökkäys havaittiin eilen illalla.
Kyberhyökkäyksen kohteena oli ulkoinen järjestelmä, joka kattaa lähtöselvityksiä ja koneeseen nousun.