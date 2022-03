Milloin Ukrainan sota loppuu? Asiantuntija nostaa esille yhden avainkysymyksen, joka saa osapuolet jatkamaan sotimista

– Valitettavasti en henkeä pidättäisi, milloin sota loppuu. Osapuolet ovat vielä hyvin kaukana toisistaan, mitä tulee rauhanehtoihin. Sitten kun kumpikin osapuoli kärsii ja on pattitilanteessa, eikä pystyy sodalla parantamaan tilannettaan, todennäköisesti nähdään rauhansopimus.

– Ukraina tekee tällä hetkellä vastahyökkäyksiä. Ukrainan puolella on ymmärrys siitä, että tilannetta voidaan vielä parantaa. Venäjä keskittää tällä hetkellä joukkojaan Itä-Ukrainaan. Todennäköisesti Venäjäkin katsoo, että tilannetta voidaan vielä muuttaa Ukrainassa, arvioi Käihkö.

Venäjä vaatii Ukrainalta puolueettomuutta, mikä tarkoittaisi esimerkiksi sotilasliitto Naton ja mahdollisesti Euroopan unionin ulkopuolella pysymistä. Ukraina puolestaan on ilmaissut tarvitsevansa kansainvälisiä turvatakuita suojakseen. Lisäksi Venäjällä on aluevaatimuksia Ukrainalta.



