Ulkoministeri Haavisto: Suomi ja Venäjä voisivat tavata, jos tulokset ovat mahdollisia

Luxemburgissa EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan näyttää todennäköiseltä, että tilanne kärjistyy entisestään Itä-Ukrainassa, jonne Venäjä on koonnut joukkojaan.

– Odotettavissa on lisää taisteluja Itä-Ukrainassa, valitettavasti, Haavisto totesi saapuessaan ulkoministerikokoukseen.

Rauhanneuvottelut Venäjän ja Ukrainan välillä vaikuttavat Haaviston mukaan olevan pysähdyksissä. Itävallan liittokansleri Karl Nehammer tapaa tänään Venäjän presidentin Vladimir Putinin Moskovassa. Nehammer on ensimmäinen eurooppalainen poliittinen johtaja, joka tapaa Putinin kasvokkain Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan.

– Matka liittyy nimenomaan rauhanpyrkimyksiin ja humanitaariseen tilanteeseen. Tietysti on tärkeää, että näitä yhteyksiä pidetään, mutta kovin korkeita odotuksia ei tuntunut Itävallalla olevan.

Tulosten mahdollisuus perustelisi tapaamista

Haavisto ei ottanut kovin suoraan kantaa kysymykseen siitä, voisiko Suomen valtionjohto tehdä vastaavan vierailun Venäjälle. Presidentti Sauli Niinistö on puhunut Putinin kanssa puhelimessa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuun lopussa.

– Nyt on erittäin tärkeää, että Turkki on järjestänyt sekä Istanbulissa että Antalyassa näitä tapaamisia (Venäjän ja Ukrainan välillä), ja meillä on ollut erittäin hyvä yhteys Turkkiin. Tiedetään, missä ollaan menossa ja pystytään seuraamaan näitä rauhanneuvotteluja.