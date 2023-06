Ulkoministeri Valtonen: Venäläisten kuva maansa johdosta muuttuu

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan Venäjän viime päivien tapahtumien takia on odotettavissa seurauksia siihen, kuinka venäläiset kokevat oman johtonsa, mikä kuva Venäjästä on ulospäin sekä sodan kulkuun Ukrainassa. Valtonen myös totesi, että kyse on Venäjän sisäisestä asiasta ja tilanne on yhä epäselvä.