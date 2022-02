Ukrainan sota nyt: Presidentti Zelenskyin mukaan ainakin 137 ihmistä on menehtynyt – Ukrainaan liikekannallepano

Ukrainan sodan tilanne tiivistetysti: Venäjä hyökkäsi torstaiaamuna Ukrainaan

Ukrainan mukaan Venäjä on aloittanut täysimittaisen hyökkäyksen

Räjähdyksiä on kuultu ja nähty ympäri Ukrainaa

Ukrainan sisäministeriö on raportoinut useista kuolonuhreista

Ukrainan mukaan maahan hyökätään idästä kapinallisalueiden kautta, pohjoisesta Valko-Venäjältä ja etelästä Venäjän on aiemmin miehittämältä Krimiltä