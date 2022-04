Ulkoministeri Haavisto järkyttyi Butshan verilöylystä: "Raakalaismaista" – näkee tässä sodan käännekohdan

Kaupungin pormestarin mukaan Butshasta on löydetty myös joukkohauta, jossa on lähes 300 ruumista.

Haavisto: Kuvat järkyttivät erittäin syvästi

– Ne ovat ehkä käännekohta siinä mielessä, että nähdään, mitä Venäjä on tehnyt niillä alueilla, joita se on pitänyt hallussaan. Toivottavasti se on käännekohta siihenkin, että kansainvälinen apu on entistä vahvempaa Ukrainalle.