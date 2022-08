Ville Niinistön mielestä Amnesty pelasi Ukraina-moitteissaan suoraan Venäjän pussiin: "Hyödyntää tätä omassa propagandassaan"

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin raportti Ukrainasta on herättänyt ihmetystä. Raportissa moititaan Ukrainaa siitä, että sillä on sotilastukikohtia muun muassa sairaaloiden ja koulujen läheisyydessä. Tämä aiheuttaa Amnestyn mukaan uhan siviileille.

Amnestyn Ukraina-kritiikki on saanut ihmisiä perumaan tukirahojaan järjestölle. Esimerkiksi Helsingin kaupungin apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr.) ei enää tue rahallisesti Amnestya. Asiasta MTV Uutisille kertoi Sinnemäen puoliso, tietokirjailija Anton Monti.

– Ensinnäkin he toivat viestinnässään yksipuolisesti esille Ukrainan sodankäynnin tapoja esille sellaisella tavalla, että se pelaa Venäjän pussiin. Venäjä hyödyntää tätä omassa propagandassaan ja hämmentää omaa vastuutaan hyökkäyssodasta ja mittavista sotarikoksista siviilien systemaattisesta ottamisesta sodan kohteiksi.

– Syy ei välttämättä ole Ukrainan, vaan kyseessä on Venäjän hyökkäyssodan massiivinen seuraus.

– Mutta he ovat olleet todella naiiveja tavassa, joilla he ovat tuoneet asioita esille, toteaa Niinistö.

Amnesty itsekin myöntää ukrainalaisten luottamuksen armeijaansa

Ukrainan läsnäolo kaupungeissa ja niiden pitäminen Ukrainan hallussa on Niinistön mielestä siviilien puolustamista.

– Ukrainalaisille siviileille suurin vaara on edelleen se, että Venäjä härskisti pakkosiirtää miehittämiltään alueilta ukrainalaisia ja kidnappaa lapsia – jopa satojatuhansia ihmisiä on viety Venäjälle. On raiskauksia ja joukkoteloituksia. Venäjä pyrkii osittain toteuttamaan kansanmurhaa.