Putin uhkaa: Venäjältä aseita kolmansille maille ja lupa hyökätä länteen – "Hänellä on strategia"

Kansainvälisen median haastattelussa Venäjän presidentti Vladimir Putin uhkasi Venäjän antavan kolmansille osapuolille aseita, joilla ne saisivat Kremlin luvalla iskeä länsimaihin.

Haastattelussa Putin myös toisti Venäjän lukemattomia kertoja esittämän kannan, jonka mukaan länsimaiden asetoimitukset Ukrainalle ovat "hyvin vaarallinen askel" varsinkin, jos aseiden lahjoittajat ohjaavat niiden käyttöä.

Viime viikkoina lukuisat länsimaat ovat antaneet Ukrainalle luvan käyttää lahjoittamiaan aseita Venäjän alueilla. Ukrainan merkittävin tukija Yhdysvallat on tosin antanut huomattavasti rajoitetumman luvan. Presidentti Joe Bidenin mukaan se ei salli Ukrainan iskevän antamillaan aseilla syvälle Venäjälle.

Aikaisemmin länsimaat olivat sallineet Ukrainan käyttää saamiaan aseita vain Ukrainan rajojen sisällä.

Maanantaina uutisoitiin Ukrainan iskeneen heti Venäjän puolelle pitkän kantaman raketinheittimillä sen jälkeen kun Yhdysvallat oli antanut luvan tällaiseen iskuun. Kyseisestä hyökkäyksestä voi lukea lisää alla olevasta linkistä.

"Hänellä on strategia"

Ukrainan sisäministerin entisen neuvonantajan Anton Herashtshenkon mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin odottaa pitkää sotaa. Näin hän päättelee Putinin keskiviikkona kansainväliselle medialle antamasta haastattelusta.

– Johtopäätökseni on, että Putin on erittäin luottavainen. Hänellä on strategia ja hän uskoo, että Ukrainalla ja sen liittolaisilla ei ole strategiaa, Herashtshenko kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Putin ymmärtää, että kyse on kulutussodasta ja hän on valmis siihen, hän jatkaa.

Venäjä on kärsinyt Ukrainassa raskaita tappioita, mutta länsiarvioidenkin mukaan se pystyy värväämään kuukausittain rintamalle vähintään saman verran sotilaita kuin se menettää.

Paljon tänä vuonna puhuttanut ammuskilpailu on sekin Venäjälle edullisella tolalla, sillä Kremlin sotatalous tuottaa esimerkiksi tykistöammuksia enemmän kuin länsi yhteensä. Lisäksi Venäjä on ostanut tykistökranaatteja ja ohjuksia myös esimerkiksi Pohjois-Korealta.

Putin: "Se on hölynpölyä"

Sotatilanne on yleisesti ottaen tällä hetkellä Ukrainalle vaikea, joskin sen on hieman arveltu parantuneen alkukeväästä. Siitä huolimatta Venäjä on tällä hetkellä se, joka hitaasti etenee Itä-Ukrainassa viikosta toiseen.

Haastattelussa Putin puhui myös Venäjän valmiudesta käyttää ydinaseita. Putin kiisti ajatuksen, jonka mukaan Venäjällä olisi aikeita hyökätä sotilasliitto Naton jäsenmaita vastaan. Asian on spekuloitu olevan ajankohtainen, jos Venäjä saavuttaa Ukrainassa tavoitteensa.

– Älkää muodostako mielikuvaa Venäjästä vihollisena. Te vain vahingoitatte itseänne, Putin sanoi.

– He ovat keksineet tämän ajatuksen, että Venäjä haluaa hyökätä Naton kimppuun. Oletteko menettäneet järkenne? Se on hölynpölyä, se on täyttä paskaa, Putin väitti.

Herashtshenko uskoo Putinin olevan varma, että häntä ei tulla rankaisemaan Venäjän harjoittamasta aggressiivisesta ja sotaisasta politiikasta. Vaikka Venäjän ja länsimaiden välit ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen huonolla tolalla Ukrainan sodan vuoksi, on Putinilla yhä liittolaisia ja kauppa Venäjän kanssa jatkuu, Herashtshenko kirjoittaa.