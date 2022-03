Ukrainasta tuodut lemmikit voivat tuoda mukanaan tappavan taudin – Ruokavirasto muistuttaa 30 päivän säännöstä

– Vaikka raivotaudin maahantulon riski on pieni, niin tauti on ihmisille ja muille nisäkkäille tappava ilman asianmukaista, ajoissa aloitettua hoitoa. Ukrainasta tulleiden lemmikkieläinten kanssa tekemisissä olevien on syytä olla tietoisia siitä, että tilannetta on tarkkailtava eri tavoin kuin suomalaisten lemmikkien kanssa, yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu sanoo tiedotteessa.