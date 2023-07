Zelenskyi: Ukraina toivoo Natolta rehellisyyttä – MTV seuraa sotaa

Ukraina toivoo sotilasliitto Natolta rehellisyyttä, sanoi presidentti Volodymyr Zelenskyi puhuessaan toimittajille Tshekin pääkaupungissa Prahassa torstaina. Zelenskyi on sanonut, että Ukraina haluaa saada kutsun liittyä sotilasliittoon ensi viikolla Liettuassa järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokouksessa odotetaan päätöksiä muun muassa Naton Ukraina-neuvoston perustamisesta. Ukrainalaispresidentin rinnalla puhunut, aikaisemmin Naton sotilaskomitean puheenjohtajana toiminut Tshekin presidentti Petr Pavelin mukaan Ukrainan tulisi aloittaa neuvottelut Nato-jäsenyydestä heti, kun sota on ohi.

Lvivin kaupungin ohjusiskun uhriluku on noussut yhdellä kuuteen. Venäjän ohjus iskeytyi aamulla asuintaloon Lvivissä, joka sijaitsee Länsi-Ukrainassa vain kymmenien kilometrien päässä Puolan rajasta.

Nuorin iskun kuolonuhreista on 21-vuotias ja vanhin 95-vuotias.

Yhdysvallat on lähettämässä kiistanalaisia rypälepommeja Ukrainaan, kertovat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AP.

AP:n mukaan Yhdysvallat on antamassa tuhansia pommeja.

– Olemme kiitollisia Bulgarian tarjoamasta avusta. Jokaisella valtiolla on oikeus puolustaa itseään ja suojella lapsiaan, Zelenskyi sanoi toimittajille.

Bulgaria on valmistautumassa hyväksymään sen, että sotilaallinen apu lähetetään suoraan Ukrainaan. Aiemmin Bulgariasta on toimitettu aseita Ukrainaan kolmansien maiden kautta.

Ukrainan armeijan tiedustelupomo Kyrylo Budanov sanoo, että Venäjän iskun uhka Zaporizhzhjan ydinvoimalalla on laskemassa. Asiasta uutisoi The Guardian .

Ukraina on useaan kertaan varoittanut, että Venäjä tekisi terrori-iskun Euroopan suurimmalla ydinvoimalalla. Myös Venäjä on syyttänyt Ukrainaa iskuaikeista.

Ukrainasta on kadonnut 200 000 lasta sitten Venäjän suurhyökkäyksen helmikuussa 2024, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi .

– Kuvitelkaa, emme tiedä, missä 200 000 lasta on nyt, Zelenskyi sanoi tiedotustilaisuudessa Bulgarian-vierailullaan.

– Osa heistä on karkotettu, osa on miehitetyillä alueilla ja emme tiedä, kuka on elossa, hän jatkoi.